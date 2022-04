von Verena Pichler

Nach Jahren des Stillstands geht es am Wohnprojekt Schillerstraße in Rheinfelden nun zügig voran. Die bpd-Immobilienentwicklung hat das Projekt übernommen, nachdem sich die vorherigen Investoren zurückgezogen hatten. Von der ehemaligen Schlosserei Adler ist inzwischen nichts mehr zu sehen. In den vergangenen Wochen wurden Werkstatt und Wohnhaus abgerissen.

Das Ensemble Für das Grundstück an der Schillerstraße beantragte im Jahr 1909 der gebürtige Bahlinger Friedrich Adler die Genehmigung zum Bau einer Schlosserwerkstatt. 1912 erfolgte der Anbau eines Lagerraums, 1920 wurde die Werkstatt erweitert. Jetzt, mehr als 100 Jahre später, sollen an gleicher Stelle vier Wohnhäuser mit insgesamt 56 Wohnungen entstehen. Baubeginn soll im Winter sein, die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2025 avisiert.

Über dem Projekt stand lange kein guter Stern. Als der ursprüngliche Investor, die Süba Bauen und Wohnen mit Sitz in Karlsruhe, 2018 ihre Pläne vorstellte, wurden schnell Bedenken seitens der Anwohner und aus Teilen des Gemeinderats laut: Die geplanten 56 Wohnungen in vier viergeschossigen Bauten waren vielen zu massiv. Kritik gab es wegen der Mehrbelastung durch Verkehr, auch erschienen die 56 geplanten Tiefgaragenplätze als zu gering. Die Zerstörung von Grünflächen und damit einhergehend des Mikroklimas war ein weiterer Stein des Anstoßes.

Das Mikroklima konnte sich in den Folgejahren allerdings ungestört entwickeln – es tat sich nichts auf dem Areal mit abbruchreifer Villa und Werkstattgebäuden. Die Natur eroberte sich die Fläche zurück, Kinder und Jugendliche entdeckten Haus und Grundstück als Abenteuerspielplatz und der Kernstadtbeirat berichtete regelmäßig von Zuständen, bei denen „die Ratten Tango tanzen“, wie es Mitglied und SPD-Gemeinderat Gustav Fischer einmal formulierte. Dessen Fraktion beantragte 2018 denn auch, eine Veränderungssperre für das Gebiet zu prüfen, für das es keinen bestehenden Bebauungsplan gibt. Demnach gilt der Paragraf 34 des Baugesetzbuches, wonach sich der Neubau in die Umgebung einfügen müsse.

Die Abbrucharbeiten gingen zügig voran. | Bild: Verena Pichler

Da die Schiller- beziehungsweise Güterstraße Teil eines Sanierungsgebiets ist, griff dieses Instrument nicht. Ende 2018 erteilte die Stadt die Baugenehmigung. Im vergangenen Frühsommer gab Süba bekannt, das Projekt nicht weiterentwickeln zu wollen und einen neuen Investor zu suchen. Als Begründung nannte der neue Geschäftsführer, das Projekt stamme von seinem Vorgänger. Man wolle sich nun mehr auf die Umgebung von Karlsruhe konzentrieren. Der neue Investor wurde nun mit der bpd Bouwfonds Immobilienentwicklung gefunden, die bereits die Adelbergbebauung realisiert hatte. Innerhalb weniger Wochen wurde das verwilderte Grundstück gerodet und die Gebäude abgebrochen.

Laut Internetseite– bis Redaktionsschluss war für diese Zeitung kein Ansprechpartner zu erreichen – sollen auf dem rund 2900 Quadratmeter großen Grundstück 56 Eigentumswohnungen entstehen, verteilt auf vier Mehrfamilienhäuser – so, wie es Süba beantragt hatte. Zwei- bis Vier-Zimmerwohnungen sind geplant, diesen Sommer soll laut bpd der Vertrieb starten. Mit dem Baubeginn rechnet das Unternehmen für den Winter, die Fertigstellung ist für Frühjahr 2025 anvisiert.

Dass im Jubiläumsjahr der Stadt ein weiteres historisches Ensemble verschwunden ist, wird den einen oder anderen nachdenklich stimmen – auch wenn der Erhalt der Gebäude wohl keinen Sinn ergeben hätte. 1909 beantragte der gebürtige Bahlinger Friedrich Adler die Baugenehmigung für den Neubau einer Schlosserwerkstatt in der Schillerstraße. Erst ein Jahr zuvor war der 28-Jährige in die Doppelgemeinde Nollingen-Badisch Rheinfelden gezogen. Wie Stadtarchivarin Sabine Diezinger auf Anfrage dieser Zeitung herausfand, folgte 1912 der Anbau eines Lagerraums, 1920 wurde die Werkstatt erweitert.

Die Bauleitung hatte im Übrigen Ewald Steffen, der auch das Häuserensemble am Oberrheinplatz baute, ebenso wie für das Wohnhaus, das 1925 errichtet wurde. „Da sich jedoch inzwischen das Gebiet seit 1909 sehr verändert hat, Hausnummern haben sich geändert und Flurstücke wurden aufgeteilt und erhielten andere Nummern, ist auch die Aktenlage in Bezug auf die umliegenden Gebäude nicht eindeutig“, erläutert Sabine Diezinger abschließend.