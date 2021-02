von Rolf Reißmann

Der Bau- und Umweltausschuss beriet am Donnerstag über den Bau eines Kleinsportfeldes auf dem Campusgelände. Es soll zwischen dem Campusgebäude und der Gertrud-Luckner-Realschule angelegt werden. Der Bau an sich ist Teil der städtischen Planung zur Gesamtgestaltung des Areals. Bereits 2016 und 2017 fanden Vergabeverfahren statt, die jedoch wegen überhöhter Preise ergebnislos verliefen. Nun stimmte der Ausschuss der Vorlage zur Gestaltung und zur Auftragsvergabe an die Firma König in Steinau-Weitenau zu.

2018 erfolgte eine Umplanung auf ein multifunktionales Spielfeld, in die weiteren Projektschritte wurde danach der 8er-Rat als Vertretung der Jugendlichen mit eingebunden. Von den Schülern kamen dann weitere Anregungen, so etwa für zwei weitere Tore und zwei zusätzliche Basketballkörbe sowie Sitzbänke vor dem Spielfeld. Die Ergebnisse der darauf folgenden Ausschreibungen lagen nun dem Ausschuss zur Bewertung vor. Drei Angebote wurden eingereicht.

Einsparungen am Material

Im aktuellen Haushaltsplan sind 227.941 Euro für dieses Spielfeld vorgesehen, da alle Angebote darüber lagen, wurden nochmals Sparvarianten untersucht. So könnten durch den Einsatz von verzinktem statt pulverbeschichtetem Material beim Zaun (was im wesentlichen optische einen Unterschied macht, wie das Nachfragen von Heinrich Lohmann ergab) und durch die Errichtung von nur vier statt acht Bänken rund 17.000 Euro eingespart werden.

Bänke können bei eventuellem Restgeld oder auch bei möglicher Förderung des Projektes jederzeit nachträglich aufgestellt werden. Einen Antrag dafür reichte die Stadt bereits ein. Entsprechend des üblichen Fördersatzes von 30 Prozent für den Bau von Sportanlagen könnte die finanzielle Hilfe des Landes etwa 600.000 Euro betragen. Aber auch, wenn der niedrigere Fördersatz für ein Standard-Kleinspielfeld angesetzt würde, wären immer noch 35.000 Euro zu erwarten.

Dennoch regte Lohmann an, auch die mögliche Überschreitung des vorgesehenen Budgets ins Auge zu fassen, um die ursprünglich vorgesehene Qualität zu erreichen. Sven Irmscher vom Bauamt erläuterte, dass das gesamte Spielfeld mit eine Kunststoffbelag ausgestattet wird – nicht mit einem Kunstrasen.

Es sei teilbar, so dass gleichzeitig in verschiedenen Bereichen Sport betrieben werden können. Umrandet wird es von einem Entwässerungsgraben, der das nicht auf dem Feld versickernde Niederschlagswasser aufnimmt. Für die Zukunft sollten auch Erweiterungsmöglichkeiten direkt bis ans Campusgebäude heran beachtet werden, dort könnte später noch ein Kleinfeld entstehen.

Bernd Birlin und Dieter Meier fragten nach den Öffnungszeiten und der Sicherung. Vorgehen, so erläuterte Irmscher, sei, das Sportfeld vorrangig den Schulen zur Nutzung bereit zu stellen, während der unterrichtsfreie Zeit bleibe es in der Tageshelligkeit geöffnet. Nachts soll es verschlossen werden, um keinen unerwünschte Nutzungen zu ermöglichen – das sei frühzeitig zu organisieren, mahnte Meier an. Der Ausschuss stimmte der Vorlage zur Gestaltung und zur Auftragsvergabe an die Firma König zu.