von Horatio Gollin

Nach neun Jahren hört Uschi Brombach, Betreiberin des Bio- und Naturkostladens Kornblume in Nollingen, aus gesundheitlichen Gründen auf. Sie hofft, dass der Laden in ihrem Sinne weitergeführt wird. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bislang vielversprechend.

Das Sortiment

Der Bio- und Naturkostladen Kornblume ist ein Kleinod am Ortsrand von Nollingen. Beim Betreten erwartet die Kunden ein gut sortiertes Geschäft mit großem Frischwarenangebot, Broten regionaler Bäckereien und einer großen Käsetheke. Auch Speck, Wurstwaren und abgepackte Bioprodukte sind erhältlich. Besonders bei Gemüse und Obst setzt Brombach auf Regionalität und bei den meisten Produkten auch auf Bio-Qualität.

Die Lieferanten

Vieles bezieht sie von der Gärtnerei des Josefshauses in Herten. Was dort nicht zu angebaut wird, bekommt sie vom Bio-Großhändler, der die Waren von Bioland- und Demeter-Betrieben aus dem Raum Freiburg bezieht, Spezielleres wie Südfrüchte von Betrieben in Italien, Spanien oder Holland. Es finden sich auch konventionell erzeugte Produkte im Warenangebot, aber keine Fertigprodukte.

Die Entscheidung

Im März hätte Brombach die Kornblume neun Jahre lang geführt. Die Kornblume kannte die gelernte Köchin schon, da sie zwischenzeitlich dort gearbeitet hatte. Sie ergriff die Gelegenheit, ein Geschäft zu führen, als der frühere Betreiber aufhörte. Nun gibt sie den Laden aus gesundheitlichen Gründen auf. „Es ist mir einfach von der körperlichen Belastung zu viel“, sagt die 60-jährige Rheinfelderin. Die Entscheidung, zum Jahresende aufzuhören, hat sie spontan Anfang November gefällt und sofort ihre drei Mitarbeiter, den Vermieter und ihre Händler informiert. „Die Kundenkontakte habe ich sehr genossen. Das werde ich mit Sicherheit auch vermissen“, sagt Brombach.

Die Öffnungszeiten Der Bio- und Naturkostladen Kornblume, Nollinger Straße 66, hat montags, dienstags, mittwochs und samstags von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet, donnerstags und freitags von 8.30 bis 18 Uhr.

Schon zuvor war ein Bioladen an dem Standort gewesen, aber Brombach hat den Laden im Januar 2017 neu gestaltet. „Ich habe den Laden mit Herzblut weiterentwickelt“, meint Brombach. Mit den Mitarbeitern hat sie daran gearbeitet, den Kundenansprüchen gerechnet zu werden. Nachhaltigkeit wurde mit den Jahren wichtiger, die Kunden wünschen sich weniger Plastikverpackungen, stattdessen wird mehr Papier genutzt. Viele bringen eigene Boxen mit. Die Entwicklung, dass auch Kaffee oder Reis in Pfandgläser verpackt wird, gefällt Brombach.

Die Konkurrenz

Die Kunden schätzen die heimelige Atmosphäre und den persönlichen Kontakt, meint Brombach. Als sie eröffnete, hat in Grenzach ein Bio-Supermarkt aufgemacht. Auf ihren Laden habe sich das nicht negativ ausgewirkt. Schwieriger ist es, dass konventionelle Supermärkte vermehrt Bio-Produkte führen. „Das sind Dumping-Preise“, klagt sie. Durch die Corona-Pandemie hat sich das relativiert und neue Kunden kommen, die lieber kleinere Geschäfte aufsuchen. „Die Leute schätzen wieder mehr das Persönliche, das Tante-Emma-Laden-Feeling“, meint Brombach.

Rheinfelden Der Dorfbach bekommt wohl bald mehr Luft zum Atmen Das könnte Sie auch interessieren

„Wir sind etwas Spezielles in der Region“, sagt Brombach. Auch die Kunden hätten ihr immer bestätigt, dass es im näheren Umkreis kein vergleichbares Geschäft gebe. „Ich würde den Laden auch gerne so weitergeben“, meint Brombach. Sie hofft, dass der Laden in diesem Sinne weitergeführt wird und ihre Mitarbeiter übernommen werden. Die Suche nach einem Nachfolger läuft gut, sieben Interessenten haben sich bei ihr gemeldet. „Es ist viel Arbeit, aber es ist etwas Schönes, wenn man ein bisschen zur Weltverbesserung beitragen kann“, meint Brombach.