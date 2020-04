von Ralf H. Dorweiler

Wenn am Sonntag um 18 Uhr die Wahllokale geschlossen werden, wird in den vier Urnenwahl- und neun Briefwahlbezirken ausgezählt. Da bei der Auszählung Öffentlichkeit herzustellen ist, werden die Ergebnisse auch im Rathaus per Beamer gezeigt, allerdings, so Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler, solle man sich die Ergebnisse besser daheim auf der Homepage der Stadt ansehen.

Rheinfelden Wahlexperte klärt auf, warum man die OB-Wahl in Rheinfelden nicht einfach am 26. April ausfallen lassen kann und warum man auch bei einem Kandidaten eine Wahl hat Das könnte Sie auch interessieren

Im Rathaus gelten alle Abstandsregeln. Demnach wird es auch keine Form eines Empfangs geben, keine Ansprachen, keine Getränke und auch keine Gratulationen. „Wir gehen davon aus, dass Gratulanten einen anderen Weg finden werden“, so Schuler. Wenn das Ergebnis feststehe, würde man die Leute bitten, das Rathaus alsbald wieder zu verlassen.

Rheinfelden Kinderbetreuung in Corona-Zeiten: Stadt erlässt die Gebühren für den Mai Das könnte Sie auch interessieren

Im Rathaus wird dann noch weitergearbeitet. Die Urnenwahlbezirke, die ihre Ergebnisse zuerst telefonisch mitgeteilt haben, bringen die Niederschriften vorbei. Es wird bereits am Abend eine Prüfung der Plausibilität vorgenommen. Eine intensivere Prüfung folgt am Montag, bevor der Gemeindewahlausschuss in seiner Sitzung um 20 Uhr im Bürgersaal das Ergebnis bestätigt. Wohl am Dienstag wird jemand aus dem Wahlteam die Unterlagen in Freiburg dem Regierungspräsidium zur Prüfung übergeben.

Rheinfeldn Feuerwehrgerätehaus wird abgespeckt Das könnte Sie auch interessieren

Der neue Oberbürgermeister wird zu späterer Zeit neu verpflichtet. Für eine zweite Amtszeit ist kein neuer Amtseid nötig. Die laufende Amtszeit von Klaus Eberhardt endet am 30. Juni. Am 1. Juli würde dann die neue Amtszeit übergangslos beginnen, so Schuler.