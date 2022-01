von Petra Wunderle

Sandra Lützelschwab hat die Geschäftsführung und Betriebsleitung der Baum- und Gartenpflege Lützelschwab GmbH mit der Kompostieranlage in Minseln übernommen. Bei einem Mediengespräch gab sie bekannt, wie es nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters Ewald Lützelschwab (64) Ende November 2021 mit dem Familienunternehmen weitergeht.

„Wir fünf führen die GmbH weiter“, machte Sandra Lützelschwab am Dienstag eine klare Ansage. Ihr zur Seite stehen ihr Ehemann Oliver Faller, ihre Mutter Beatrice Lützelschwab, Ingo Ackermann und Jonas Morath. Der Bankkaufmann Faller ist vor vier Jahren zum Unternehmen gestoßen und für die Administration zuständig, Beatrice Lützelschwab unterstützt die GmbH weiter als Prokuristin. Ebenfalls Prokura hat nun Ingo Ackermann, der mehr als 23 Jahre in der Firma ist und die Werkstatt- sowie den Fuhrpark leitet. Der Garten- und Landschaftsbau-Meister Jonas Morath ist seit 2006 dabei, leitet den GaLa-Bau und ist für für die Lehrlingsausbildung zuständig.

Frau in einer Männerdomäne

„Ich habe ein tolles Team um mich, wir sind quasi eine Familie“, blickt die 42-jährige Sandra Lützelschwab optimistisch in die Zukunft. Sie sei sich bewusst, eine Männerdomäne zu betreten. Bereits vor zweieinhalb Jahren hatten sich Vater und Tochter Gedanken über den Übergang in die nächste Generation gemacht. Dass es durch den Tod ihres Vaters mit solch einer plötzlichen Wucht zur Umstrukturierung kommen würde, damit hat damals niemand gerechnet.

Sandra Lützelschwab trat vor zwei Jahrzehnten ins Geschäft ihrer Eltern ein. Die vergangenen beiden Jahre verbrachten Vater und Tochter viel Zeit miteinander bei Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und im Büro, um die Basis für den in der Zukunft geplanten Übergang zu schaffen. Jetzt tritt sie ganz und gar in die Fußstapfen ihres Vaters, von dem sie, wie sie sagt, „sehr viel gelernt“ habe. Er habe ihr großes Wissen mitgegeben. Es sei auch ein schönes und beruhigendes Gefühl, dass bereits ihr Sohn Leon Lützelschwab auf dem Weg in den Familienbetrieb ist. 2021 hat er seine Gärtnerausbildung absolviert, die Planungen für die Meisterschule laufen bereits.

1979 hatte Ewald mit seinem Vater Helmut Lützelschwab ein Kleingewerbe angemeldet. Nach drei Jahren schied der Vater aus gesundheitlichen Gründen aus. Ewald und Beatrice Lützelschwab gründeten die Firma Baum- und Gartenpflege Lützelschwab, die seit 27 Jahren Partner des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach ist und 32 Mitarbeiter, davon vier Auszubildende und drei in der Kompostieranlage, beschäftigt.