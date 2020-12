von Thomas Loisl Mink

Besonders erfolgreich war ein heute 38-jähriger Mann als Einbrecher nicht. Bei seinem Einbruch ins Freibad-Kassenhäuschen in Warmbach erbeutete er nichts, beim anschließenden Einbruch ins Vereinsheim des Tennisclubs nur eine Flasche Wein und eine Flasche Sekt. In Bayern wurde er bei einem Einbruch überrascht und musste fliehen. Jetzt wurde er am Amtsgericht Lörrach zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten ohne Bewährung verurteilt.

Der Einbruch ins Schwimmbad ereignete sich in der Nacht auf den 2. Juni 2017. Der Angeklagte kletterte über den Zaun und versuchte die Tür des Kassenhäuschens aufzuhebeln, was misslang. Daraufhin durchschlug er eine Scheibe und kletterte so in das Häuschen. Dort fand er jedoch nichts, was er stehlen konnte. Daraufhin wandte er sich der benachbarten Vereinsgaststätte des Tennisclubs zu. Auch dort scheiterte er zunächst beim Versuch, ein Fenster aufzuhebeln.

Es gelang ihm dann aber, über ein Schiebefenster in das Gebäude zu kommen, das er durchwühlte. Da er keine Wertgegenstände fand, nahm er eine Flasche Wein und eine Flasche Sekt mit. Beim Freibad entstand ein Sachschaden von 920 Euro, beim Vereinsheim konnte ein Hausmeister den Schaden beheben, ohne dass Kosten entstanden. Am 3. Februar 2018 versuchte der Angeklagte in die Lagerhalle eines Transportunternehmens in der Nähe von Regensburg einzubrechen. Dabei wurde er aber vom Inhaber des Unternehmens überrascht und musste fliehen.

Einbrecher hinterlässt DNA

Beim Einbruch ins Rheinfelder Freibad hatte sich der Angeklagte verletzt und eine Blutspur hinterlassen. Wie ein Polizeibeamter berichtete, war dasselbe DNA-Muster bereits in Spanien und in Österreich aufgetaucht. Beim Einbruchsversuch in Bayern hatte der Angeklagte bei seiner Flucht eine Wollmütze verloren, auch daran fand man seine DNA. Zunächst wussten die Ermittler aber noch nicht, zu welcher Person die Spuren gehören, das fanden sie erst ein Jahr später heraus. Schließlich wurde der Mann festgenommen und kam in Untersuchungshaft, der Haftbefehl wurde jedoch nach kurzer Zeit außer Vollzug gesetzt, da der Mann mit Frau und Sohn in Bayern lebte.

Degerfelden Vogelhäuschen-Blitzer in Degerfelden finden Nachahmer Das könnte Sie auch interessieren

Er stammt aus der Republik Moldau und hatte sich 2017 illegal in Deutschland aufgehalten. 2018 hatte er zusätzlich die rumänische Staatsbürgerschaft angenommen und kam nun als EU-Bürger legal mit der Familie nach Deutschland, wo er eine Stelle als Fahrer eines Lieferwagens annahm. Nach seiner Verhaftung und als der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden war, setzte er sich jedoch in seine Heimat ab. Am 16. August diesen Jahres wurde er in Rumänien festgenommen und befand sich seitdem in Untersuchungshaft.

Zweiter Einbruch einen Monat später

Etwa einen Monat nach dem ersten Einbruch ins Schwimmbad gab es dort einen zweiten Einbruch. Die Vorgehensweise war sehr ähnlich. In einem Nebenraum gab es dort einen Tresor, der jetzt von der Wand gerückt wurde. Mit einer Flex wurde versucht, den Tresor zu öffnen, was jedoch misslang. Wieder machten die Täter keine große Beute, nur 30 Euro aus einer Kaffeekasse nahmen sie mit. Polizei und Staatsanwaltschaft waren überzeugt, der Angeklagte habe auch diesen Einbruch begangen. Der Tresor war von außen nicht zu sehen, man musste also schon in dem Häuschen gewesen sein, um zu wissen, dass es diesen gab. Deshalb habe er beim zweiten Mal entsprechendes Werkzeug mitgebracht, so die Vermutung.

Rheinfelden So kommt die Weihnachtsgans fix und fertig auf den Tisch Das könnte Sie auch interessieren

Daran hatte Verteidiger Frank Berlanda jedoch erhebliche Zweifel. Man habe sich mit roher Gewalt Zutritt verschafft, doch nach dem ersten Einbruch hätte der Täter damit rechnen müssen, dass die Sicherheitsvorkehrungen verschärft wurden, deshalb werde er denselben Tatort nicht nochmals wählen. Außerdem hatte der Polizist gesagt, um den Tresor von der Wand wegzurücken seien zwei Männer nötig gewesen, und auf einen Mittäter gab es keine Hinweise. Der Angeklagte hatte den ersten Schwimmbad-Einbruch, den ins Tennisheim und den in Bayern zugegeben, den zweiten Einbruch ins Freibad stritt er jedoch ab. Zu dieser Zeit sei er in Dänemark gewesen, sagte er.

Keine Bewährung wegen Vorstrafe

Das Schöffengericht war am Ende nicht davon überzeugt, dass der Angeklagte auch den zweiten Einbruch begangen hat. Es sprach ihn von diesem Vorwurf frei. Wegen der anderen drei Taten verhängte es neun Monate Freiheitsstrafe. Die Staatsanwältin hatte mit dem zweiten Freibad-Einbruch ein Jahr und fünf Monate gefordert, der Verteidiger ohne diesen zehn Monate auf Bewährung. Zur Bewährung setzte das Gericht die Strafe jedoch nicht aus, da der Angeklagte in Österreich wegen identischer Taten vorbestraft war und zur Tatzeit unter Bewährung gestanden hatte.