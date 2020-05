von Heinz Vollmar/ Elena Borchers

Das Traditionsgasthaus „Linde“ wird am Samstag, 30. Mai, neu eröffnet. Eigentlich ist die Wiedereröffnung unter dem neuen Pächter Casian Pepelea bereits für Ende März geplant gewesen. Alles war vorbereitet, der Gastraum hergerichtet, doch dann kam Corona. Nun freut sich Casian Pepelea, dass er am Samstag endlich Gäste begrüßen darf – selbstverständlich im Rahmen der geltenden Hygienebestimmungen.

Nachdem das Gasthaus im vergangenen Jahr von der ehemaligen Besitzerfamilie Hohmann, die die „Linde“ über Jahrzehnte erfolgreich geführt hatte, verkauft wurde, herrschte einige Zeit Ungewissheit darüber, ob das Gasthaus überhaupt weitergeführt wird.

Dann jedoch erwarb der Grieche Dimitri Parios das Haus und wollte es zunächst auch selbst betreiben, beschloss dann aber, es zu verpachten. Diese Chance ergriff Casian Pepelea aus Binzen. Der gebürtige Rumäne, der seit 2014 in Deutschland lebt, ist gelernter Gastronom und hatte schon länger den Wunsch, sich mit einem eigenen Restaurant selbstständig zu machen. Mit gerade mal 22 Jahren konnte er sich diesen Traum nun erfüllen. Zunächst aber schien sich dieser Traum eher zu Albtraum zu entwickeln. Denn kurz, bevor Papelea die frisch renovierte Linde wiedereröffnen wollte, wurde die gesamte Gastronomie im Land wegen der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen.

„Das war schon ein Schlag für uns“, erzählt Papelea. Zum Glück sei ihm der Pächter mit der Miete entgegengekommen, sodass er nur einen Teil habe bezahlen müssen. Einnahmen hatte er schließlich überhaupt keine. Auch hatte der Gastronom noch keinen seiner vier festangestellten Mitarbeiter und drei Aushilfen angestellt. Sie seien alle beim Arbeitsamt gemeldet gewesen und seien das auch während der Corona-Krise geblieben. Nun konnten sie endlich ihre Verträge unterschreiben.

Anbieten möchte Pepelea einen Mix aus deutscher und transsilvanischer Küche mit Schwerpunkt auf der saisonalen badische Küche. So wird Chefkoch Simon Blattmann etwa wird auch Spezialitäten wie ein badisches Schneckensüppchen anbieten. Für die rumänische transsilvanische Küche ist Casian Pepeleas Vater Adrian Pepelea zuständig, der in der neuen Linde Regionales aus der rumänischen Heimat wie Kohlrouladen und Fleischspieße kochen wird. Auch soll es ein Mittagsmenü geben. Cocktails mit Namen wie „Dracula Cocktail“ oder „Draculas Fluch“ ergänzen das Angebot.

Das Gasthaus „Linde“ verfügt auch künftig über sechs Doppel- und ein Einzelzimmer, die vermietet werden. Darüber hinaus steht ein Nebenzimmer für Veranstaltungen jeglicher Art zur Verfügung. „Den Hotelbetrieb können wir wegen der aktuellen Situation aber noch nicht aufnehmen“, sagt Casian Pepelea. Wann das möglich ist, weiß er noch nicht.

Er ist froh, dass nun zumindest der Gastrobereich endlich durchstarten kann. Zur Eröffnung am Samstag, 30. Mai, erwartet die Gäste ein Sektempfang mit transsilvanischen Häppchen. Außerdem können sie alles von der Speisekarte bestellen. Pepelea bittet Interessierte darum, vorab einen Tisch zu reservieren. Wie alle Restaurants musste auch er die Tische in großem Abstand voneinander platzieren und kann nur eine gewisse Anzahl von Gästen empfangen. Auch sonst sei das Team auf den Neustart unter besonderen Bedingungen vorbereitet. „Wir werden uns strikt an die Hygienevorschriften halten“, betont Pepelea.