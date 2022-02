von Roswitha Frey

„Alles hat bestens geklappt.“ Erleichterung spricht aus der Stimme von Musikschulleiter Bernward Braun, der eine positive Bilanz des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ zieht. Trotz der erschwerten Umstände wegen der Corona-Lage gingen die Vorspiele reibungslos vonstatten. Drei erste Preise erhielten die Teilnehmer von der Rheinfelder Musikschule.

Nur eine von 17 Wertungen musste ausfallen, berichtet Braun. 25 angemeldete Talente aus der Region waren vor Ort. „Alle waren froh, dass der Wettbewerb in Präsenz stattfinden konnte und nicht nur per Video“, erklärt Braun. Die Jury habe das „sehr gute Niveau“ und die hohe Qualität der Darbietungen gelobt. Es gab sieben Weiterleitungen zum Landeswettbewerb in Pforzheim, der von 30. März bis 3. April stattfindet. Die Bewerber ließen sich von den Einschränkungen nicht aus der Konzentration und Spielfreude bringen. „Manche vergaßen sogar, die Masken beim Vorspiel auszuziehen, so sehr haben sie die Regeln verinnerlicht“, sagte Braun.

Von der Rheinfelder Musikschule nahmen drei Talente an der Solowertung für Streicher teil. Der Kontrabass-Schüler Anton Klein, der bei Bernd Schöpflin Unterricht hat, spielte einen Tango von Ciro Daniel Buono, ein Largo von Henry Eccles und ein Allegro von Giambattista Cimador und erhielt dafür einen ersten Preis mit 22 Punkten. Einen ersten Preis mit 21 Punkten erreichte der Celloschüler Felix Petraschka. Er überzeugte die Jury mit zwei Sätzen aus einer Sonate von Vivaldi, einer Tarantella von William Henry Squire und einem modernen Stück von Ernani Aguiar. Am Flügel begleitet wurden beide Streicher von Carl-Martin Buttgereit.

Violinschülerin Josefine Kaschek aus Grenzach-Wyhlen erhielt ebenfalls einen ersten Preis mit 21 Punkten. Sie spielte zwei Sätze aus dem „Indian Concerto“ von George Perlman und zwei Stücke von Alexander Gretchantnoff. Einen ersten Preis mit 24 Punkten und Weiterleitung zum Landeswettbewerb schaffte Kontrabassist Bjarne Seidensticker aus Maulburg mit zwei Sätzen aus einer Gambensonate von Bach, einer Meditation von Ernest Bloch und einem zeitgenössischen Stück. Ebenfalls der Sprung zum Landeswettbewerb gelang Carmen Lobo Ruiz aus Steinen (Cello) mit der Höchstpunktzahl 25, Frederic Schultze aus Lörrach (Kontrabass), den Duos Julius Högg (Klarinette) und Lucas Lin (Klavier) aus Lörrach, Matthias Ramm (Oboe) und Nora Faller (Klavier) aus Weil am Rhein sowie Manoush Ruken Toth (Geige) und Anouk-Minou Toth aus Schwarzenburg (Cello). Das Preisträgerkonzert ist abgesagt. Die Urkunden werden per Post zugestellt.