von Hrovje Miloslavic

Das Jahr 2020 hat sich für viele Vereine anders entwickelt als gedacht. Dies trifft auch auf den Musikverein Schwörstadt zu, der mit seinem Platzkonzert am Sonntagnachmittag ein kräftiges Lebenszeichen in diesen Coronazeiten von sich gab. Trotz des bald einsetzenden Regens ließen sich weder die Musiker unter Leitung von Tobias Zwicky noch das in ansehnlicher Zahl erschienene Publikum die Freude am Auftritt verderben.

Heiß auf Musik

Nach einigen Stücken sah sich der Vereinsvorsitzende Christian Ebner aber doch veranlasst, mal nachzufragen: „Macht´s denn noch Spaß?“ Aber ja! Dem Publikum machte es Spaß, und es forderte – trotz des Regens und der unbehaglichen Temperaturen – die Fortsetzung des Konzertes. Dem kamen die Musikerinnen und Musiker gerne nach. Schließlich wurde mit dem Auftritt eine corona-bedingte musikalische Durststrecke überwunden, die seit der Fasnacht angedauert hatte.

Rheinfelden Wissen und Mythen über Bäume vermittelt Diplombiologe Thomas Schmidt in Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

Ein Stresstest war das nicht nur in musikalischer Hinsicht, wie Ebner im Vorfeld des Konzertes erklärte. Sowohl das traditionelle Sommerfest wie auch das Gartenfest hätten in diesem Jahr abgesagt werden müssen. „Damit verdienen wir als Verein aber unser Geld“, betonte Ebner. Erst Ende Juni seien die Proben wieder aufgenommen worden. „Mit Hygienemaßnahmen, Abstand, Beachtung von Vorschriften und allem was dazugehört“.

Die Vorfreude der Musikerinnen und Musiker war also groß. Solche Auftritte seien für den Verein sehr wichtig. „Ziele braucht man“, so Ebner. Das Ergebnis am Sonntag konnte sich wahrlich sehen und hören lassen. Kaum waren die ersten Takte von Sepp Neumeyers „Mein Heimatland“ erklungen, begann es aber schon zu tröpfeln. Doch weder Musiker noch Publikum ließen sich irritieren, alle spielten und klatschten mutig und unter disziplinierter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln gegen die ungemütliche Witterung an.

Bad Säckingen Der Chilbi-Rummel in Bad Säckingen wird aus Sicherheitsgründen komplett eingezäunt Das könnte Sie auch interessieren

Zur Witterung wollten Stücke wie der Sommerhit „Despacito“ oder „Spanish Nights“ nicht so recht passen. Treffender war da der 1982 durch die Weather Girls bekannt gewordene Song „It´s raining men“.

Mit verdient großem Applaus wurde auch das übrige, abwechslungsreiche Programm des Orchesters mit Stücken wie „Born to be wild“ der Band Steppenwolf, Sjaak van der Reijdens „Bassarabyanke“ und dem Walzer „Liebe auf den ersten Ton“ von Peter Leitner bedacht. Nach einer Dreiviertelstunde war dann aber doch frühzeitig Schluss. Mit „Mambo“ von Herbert Grönemeyer beendet der MV Schwörstadt eine musikalisch einwandfreie Dreiviertelstunde, die bei Allen Beteiligten Hoffnungen auf eine Normalisierung des Vereins- und Kulturlebens geweckt haben dürfte.