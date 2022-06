von Roswitha Frey

Mit großem Hallo und herzlichen Umarmungen wurde der Musicaldarsteller Emanuele Caserta bei den Proben des Musikvereins Degerfelden begrüßt. Caserta flog eigens aus Hamburg ein, um mit den Musikerinnen und Musikern die Hits von Queen einzustudieren. „Schön, euch alle wiederzusehen“, grüßte er in die Runde im Gemeindehaus in Degerfelden, wo das Orchester am rockigen Sound feilt. Der Sänger und Schauspieler steht in Hamburg im Musical „König der Löwen“ als Einspringer für die vier Rollen Simba, Timon, Ed und Banzai auf der Bühne. Als ihn Dirigent Gordon Hein fragte, ob er beim Konzert „Symphonic Rock“ die Songs von Queen singen will, hat er sofort zugesagt. Sein Papa sei ein Fan von „Queen“ gewesen und er mit den Queen-Hits groß geworden.

Auf Hochtouren bereitet der Musikverein Degerfelden sein Konzert „Symphonic Rock“ vor. | Bild: Picasa

„Ich habe einen riesigen Respekt davor, die Songs von Freddie Mercury zu singen“, sagt Caserta, „es ist eine große Herausforderung“. Den legendären Frontmann von Queen könne man nicht nachmachen, nicht imitieren, man könne nur versuchen, ihn so gut wie möglich zu interpretieren. „Ich werde mein Bestes geben, um diesem großen Künstler und seiner Musik gerecht zu werden“, sagt der Sänger. Er hat den biografischen Film „Bohemian Rhapsody“ über Mercury gesehen, hat sich das Wembley-Konzert angeschaut und angehört, um ein Gespür zu kriegen, wie sich Mercury auf der Bühne bewegt hat. Stimmlich seien die Queen-Titel höchst anspruchsvoll zu singen, fast wie Opernarien, weiß Caserta. Seine Lieblingssongs sind die Bohemian Rhapsody und die Ballade „Love of My Life“.

Schon bei den „Musical Nights“ des Musikvereins Degerfelden 2016 und 2018 hatte Emanuele Caserta das Publikum mit seiner Stimme und seiner Bühnenpräsenz im Sturm erobert. Er ist sehr glücklich, nun bei „Symphonic Rock“ wieder dabei zu sein. Er schätze das Blasorchester und finde es toll, mit welcher Energie, Motivation, Enthusiasmus und klanglicher Verve die Musikerinnen und Musiker die Rock-Nummern angehen. Inzwischen seien Freundschaften entstanden, erzählt Caserta. Einige der Musikerinnen und Musiker hätten ihn in Hamburg besucht und ihn in „König der Löwen“ gesehen. Am Nachmittag vor den Proben hat sich Caserta mit den drei Sängerinnen Sarah Hein und Natascha und Anuschka Gooneratne eingesungen. Auch sie kennt er bereits von den „Musical Nights“ und freut sich, „wieder an ihrer Seite auf der Bühne zu stehen“.

Caserta gibt gleich im ersten Stück „Don‘t stop me now“ Vollgas. Er schnappt sich das Mikrofon und performt so energiegeladen, dass es alle im Saal mitreißt. Auch Kulturamtsleiter Dario Rago, der bei der Probe reinhört, ist begeistert. Schließlich ist das Symphonic Rock-Konzerts der Beitrag des Musikvereins Degerfelden zum Jubiläumsjahr der Stadt und das Kulturamt fungiert als Co-Veranstalter.

56 Musiker hat Dirigent Hein um sich versammelt, plus Combo mit Keyboards, E-Bass und E-Gitarre. „Wenn man Titel von Queen spielt, braucht es auch rockige Gitarrensoli im Stil von Brian May“, sagt Projektleiter Günther Häßler. So konnte der Profigitarrist Thomas Schmeer gewonnen werden.

Das Blasorchester und die Combo halten rhythmisch im Sound mit, wenn Emanuele Caserta in „Don‘t stop me now“ und „Radio Ga Ga“ alles aus seiner Stimme herauskitzelt, bestens unterstützt von den Background-Sängerinnen. Sarah Hein und die Schwestern Anuschka und Natascha Gooneratne kommen in „The Show must go on“ stimmlich groß raus. Bombastisch klingt es in dem Rockklassiker „Bohemian Rhapsody“, in dem Caserta seine Stimme fast opernhaft einsetzt.

Neben den Rockknüllern von Queen werden auch Welthits von Tina Turner sowie Ohrwürmer von Phil Collins die Fans begeistern. Der Musikverein und seine Solistinnen und Solisten verpacken diese Rockmusik in maßgeschneiderte Arrangements. Auch licht- und tontechnisch soll einiges aufgeboten werden.

Nachdem in der Corona-Zeit wegen der Abstände in einer Industriehalle in Wyhlen geprobt wurde, laufen die Proben nun im heimischen Gemeindehaus auf Hochtouren. Und als das Orchester erstmals mit Caserta die Queen-Songs proben konnte, spornte das enorm an.