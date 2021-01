von sk

2020 wurde in Oberminseln der neu gebaute Hochbehälter in Betrieb genommen. Gleichzeitig wird die Fallleitung durch das Dorf in mehreren Bauabschnitten erneuert. Dies hat der Förderverein Dinkelbergmuseum Minseln zum Anlass genommen, das Museumsschaufenster in der Wiesentalstraße 48 neu zu gestalten. Dabei steht die Dinkelberger Wasserversorgung im Mittelpunkt.

Schon seit Monaten nutzt der Verein diese Möglichkeit der Präsentation, da reguläre Ausstellungen in den Museumsräumen derzeit nicht möglich sind. Zuletzt waren dort die Minsler Wirtshäusern und das Westerwälder Steingut Thema.

„Es wird aufgezeigt, wie Wasserknappheit und gesundheitlich bedenkliche Zustände den Alltag der Menschen prägten, bis sich einige Dinkelberggemeinden zu einem Versorgungsverband zusammenschlossen“, sagt die Vorsitzende Eveline Klein zur neuen Ausstellung. Die 1908 eröffnete Versorgungsanlage mit Wasser aus dem Wiesental sei eine kulturhistorische Meisterleistung. Die damaligen Bauten stünden heute unter Denkmalschutz. Im Schaufenster des Museums, welches jederzeit zugänglich ist, ist unter anderem das Stück einer alten hölzernen Wasserleitung – eine sogenannte „Düchel“ – zu sehen.