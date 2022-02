von Verena Pichler

Sollen Besitzer von bestimmten Fahrzeugtypen mehr fürs Parken bezahlen, hingegen Besitzer von E-Autos gänzlich von Gebühren befreit werden? Diesen Vorschlag hatten die Grünen im Oktober 2021 gemacht, als die Stadt die Parkraumbewirtschaftung neu aufgestellt hatte. Nun hat das Amt für öffentliche Ordnung eine Stellungnahme verfasst und beiden Vorschlägen eine Absage erteilt.

Vorbild Tübingen

Zum 1. Januar wurden die Gebühren für die Anwohnerparkausweise von 20 auf 60 Euro pro Jahr erhöht. Die Fraktion der Grünen hatte in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, dass SUV-Fahrer und Besitzer anderer schwerer Fahrzeuge noch mehr bezahlen sollen, da diese die Umwelt stärker belasten. In Tübingen, so Heiner Lohmann in der Diskussion im Herbst, werde dies so praktiziert.

Aber eben nur dort, wie die Verwaltung festhält. Eine Umfrage in umliegenden Städten – etwa auch Weil am Rhein und Lörrach – habe ergeben, dass eine solche Verteuerung nicht vorgesehen sei. Deshalb wolle die Verwaltung „derzeit“ eine weitere Änderung der Gebühren nicht vornehmen.

Um die E-Mobilität zu fördern, wollen die Grünen außerdem Fahrer solcher Fahrzeuge von den Parkplatzgebühren generell befreien. Dies werde bereits in einigen Städten praktiziert und zwar mit verschiedenen Modellen. Auch diesen Vorschlag befürwortet die Verwaltung aber nicht. Weiter ausgebaut werden sollen jedoch Parkplätze, die E-Autos vorbehalten sind. Solche gibt es im Stadtgebiet bereits in der Eichamtsstraße oder auch beim St. Josefhaus in Herten. Auch beim Ausbau der Wohngebiete sollte künftig darauf geachtet werden, weitere zentrale Standorte für E-Autos einzuplanen.