von Verena Pichler

Mehr als 13 Millionen Euro für noch nicht abgeschlossene oder angegangene Investition will die Verwaltung vom alten in den neuen Haushalt übertragen. Dabei sorgten einzelne Positionen im Hauptausschuss für Diskussionen – insbesondere eine Planungsrate für die Umgestaltung der Rheinbrücke.

44.000 Euro stehen dafür im Plan, eine Summe, die sich Karin Reichert-Moser (Freie Wähler) am Montagabend nicht so recht erklären konnte. „Was planen wir denn da aktuell?“ Diese Frage konnten weder Oberbürgermeister Klaus Eberhardt noch Kämmerin Kristin Schippmann genau beantworten.

Rheinfelden OB Klaus Eberhardt rechnet mit bis zu 300 Flüchtlingen aus der Ukraine Das könnte Sie auch interessieren

„Wahrscheinlich ist ein externer Auftrag vergeben worden“, so Schippmann. Eberhardt ergänzte, dass die Stadt vor einigen Jahren ein Gutachten in Auftrag gegeben habe, wie die Umgestaltung der Rheinbrückstraße funktionieren könne. „Dabei sind fünf Millionen Euro Kosten herausgekommen, die nicht zu finanzieren sind“, so der OB.

Allerdings wolle er den Rückbau der Straße „schon vorantreiben“, aber eben nicht mehr für diese Summe. „Es gibt immer noch Lastwagen, die dort falsch abbiegen und Bad Säckingen wollen.“ Mittelfristig möchte die Stadt eine bessere Verkehrsführung erreichen, insbesondere auch für Fußgänger und Radfahrer. Gustav Fischer (SPD) brachte die geplante Tiefgarage unter der Sängerhalle ins Spiel, die im Zuge der Afsar-Bebauung der Güterstraße entstehen soll. Ob man dies nicht zusammen betrachten müsse? Der SPD-Gemeinderat wollte auch wissen, wie realistisch es überhaupt sei, alle aufgeführten Projekte zu verwirklichen.

Rheinfelden Zum Stadtjubiläum gibt es zwei Postkarten mit historischen Ansichten der Stadt Das könnte Sie auch interessieren

„Wir müssen eine Inventur bei der Stadtentwicklung machen“, gab Eberhardt dem Einwurf insofern recht. Aber er sei immer dafür „den Rahmen groß zu halten“, auch um Fördergelder nicht zu gefährden. „Wir haben eine enge finanzielle Situation, aber die verbessert sich auch zusehends.“ Fördermittel erhofft sich die Stadt so auch für die Rheinbrückstraße. Deren Umgestaltung hat Rheinfelden beim vierten Agglomerationsprogramm angemeldet, um Geld aus Bern zu erhalten. Doch schon beim Grundsatzbeschluss des Gemeinderats im Herbst 2020 hatte der städtische Anteil an dem Projekt Fragen zur Finanzierung aufgeworfen.

Ausgleichsmaßnahmen werfen Fragen auf

Paul Renz (CDU) stolperte über 171.000 Euro für die Ausgleichsmaßnahme „Trinkbrunnen Feldgehölz“, die ebenfalls ins laufende Haushaltsjahr übertragen werden sollen. „Bei einer solchen Summe erwarte ich schon eine Erklärung, was genau gemacht wird.“ Diese soll in einer kommenden Bau- und Umweltausschusssitzung folgen – ebenso wie ein Überblicksbericht, welche Ausgleichsmaßnahmen für welches Baugebiet vorgenommen werden und was diese kosten.

Rheinfelden Nicht von Sanktionen betroffen: Bei der Alu laufen Geschäfte trotz Ukraine-Krieg weiter Das könnte Sie auch interessieren

Denn insgesamt summiert die Kämmerin allein für den Übertrag von 2021 nach 2022 knapp eine halbe Million Euro auf. „Wir haben in den vergangenen Jahren erfolgreich Gewerbegebiete ausgewiesen, aber für alle diese Maßnahmen braucht es einen Ausgleich“, schickte der OB voraus. Dieser Ausgleich müsse bezahlt, aber auch über die Jahre gepflegt werden.