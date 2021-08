von Horatio Gollin

Manfred Schapers Idee, ein Kindersachbuch zu gestalten, scheiterte zunächst an seinen mangelnden Zeichenkünsten. In Claudia Taubmann fand er die ideale Partnerin. Mittlerweile gibt es schon sechs Hefte und zwei Schulbücher mit Mole, dem sympathischen Wassermolekül.

Mole ist ein Wassermolekül. Entsprechend besteht sein Körper aus einem großen Sauerstoffatom, das mit zwei kleinen Wasserstoffatomen als seinen Füßen verbunden ist. Mole erklärt kindgerecht für Vorschul- und Grundschulkinder den Aufbau eines Wassermoleküls oder warum Wasser als Schnee auf die Erde fällt. Kinder können mit Mole die chemischen Grundlagen rund ums Wasser bereits in fünf Heften und zwei Schulbüchern entdecken.

Interesse wecken

Das freundliche Molekül haben Claudia Taubmann und Manfred Schaper geschaffen. „Die Intention war, dass es bei Kinder Interesse wecken soll. Es sollte Wissen vermitteln und auch Eltern ermöglichen, sich mit ihren Kindern mit dem Thema auseinanderzusetzen“, erklärt Taubmann. Und Schaper ergänzt: „Es ist immer etwas dabei, dass die Kinder nicht nur das Buch lesen, sondern auch Experimente machen können, etwa hören, wie ein Baum gluckert, wenn man das Ohr dran legt. Es ist so einfach gehalten, dass auch Eltern ohne Vorkenntnisse das mit den Kindern machen können.“

Liebevolle Zeichnungen

Die liebevollen Zeichnungen hat Taubmann erstellt. Die 60-jährige Schönauerin ist seit ihrem 17. Lebensjahr Erzieherin und bewandert in pädagogischen Themen. „Es war mir immer ganz wichtig, den Kindern die Natur näher zu bringen. Es war immer mein Hauptthema, Wissen zu vermitteln und Zusammenhänge in der Natur greifbar zu machen“, schildert Taubmann, die besonders zu den Naturwissenschaften eine große Liebe entwickelt hat.

Die Texte stammen vom 48-jährigen Schaper, der gelernter Industriemeister Chemie ist. Er ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kühltürme, Verdunstungsanlagen und Nassabscheider. Zusammen mit seiner Frau Susanne hatte der in Adelhausen lebende Schaper auch das Unternehmen W.E.T. Schaper gegründet, bei dem sich alles um Trink-, Nutz- und Prozesswasser dreht. Er hat sich aber mittlerweile aus dem Unternehmen wieder zurück gezogen. Mole wiederum hat sich zum Maskottchen von W.E.T. Schaper entwickelt.

Schaper ist der geistige Vater von Mole. 2016 hatte er den ersten Mole skizziert, als er sonntags in der Früh aufwachte. Für die Kinder hatte er immer schon Geschichten um Martin Müll und das Müllfahrzeug Emma erfunden und versuchte nun für seine Enkel die Geschichten auf Papier festzuhalten. „Nach zwei Seiten habe ich aber gemerkt, dass ich das nicht kann.

Der Vertrieb Die Schulbücher werden über den Vulkan-Verlag vertrieben. Die Hefte haben Taubmann und Schaper im Eigenverlag herausgegeben, diese sind in der Buchhandlung Merkel vor Ort erhältlich. Mole gibt es aber nicht nur in den Büchern, sondern auch als Stoff-Puppe. Nach dem Vorbild von Taubmanns Stoff-Mole hat die Inhaberin des Geschäfts Bunte Nadel in Rheinfelden eine kleinere Version von Mole kreiert, die W.E.T. Schaper an gute Kunden oder Kinder verschenkt.

Weil ich mit Wasser arbeite, wollte ich mir etwas mit Wasser einfallen lassen“, erzählt er. Aus H 2 O wurde zunächst Hans Helmut Olger. Das gefiel Schaper aber nicht und er nannte seine Figur Willy Wet. „Das war auch nicht so toll, und ich habe gemerkt, dass ich es nicht zeichnen kann.“ Er fragte bei verschiedenen Künstlern nach, aber das kam nicht ins Laufen, bis er auf Taubmann traf. „Claudia hat das so gut in Szene gesetzt, dass ich hin und weg war“, erinnert sich Schaper. Nicht nur auf Papier ließ Taubmann Mole Realität werden, sondern nähte aus einem Kissen auch einen großen Stoff-Mole. „Der Mole ist als Figur für uns richtig lebendig geworden“, sagt Taubmann.

Mit einer Idee fängt es an

Das sechste Mole-Heft ist gerade fertig geworden. „Wir hocken uns zusammen und besprechen, was wir als nächstes machen, dabei entsteht die Idee“, berichtet Schaper. Er skizziert die Ideen und Taubmann setzt die Skizzen als Zeichnungen mit Wasserfarben, Buntstiften und Filzstiften um. „Ich zeichne von Hand. Es gibt Bilder, für die brauche ich nur zwei Minuten, und es gibt Bilder, da sitze ich zwei Stunden dran, etwa wenn ich Landschaften male“, erklärt Taubmann. Die Bilder scannt Schaper ein und fügt die Texte ein.