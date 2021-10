von sk

Nachdem die Nollinger Straße nun wieder beidseitig befahrbar ist, erreichen die Stadtverwaltung Rheinfelden vermehrt Anfragen aus der Bevölkerung zur weiteren Nutzung der mobilen statt stationären Ampel. Das Amt für öffentliche Ordnung informiert deshalb, dass die mobile Ampelanlage am Oberrheinplatz noch eine Weile genutzt werden wird.

Hintergrund sind laut der Mitteilung der Stadtverwaltung die frisch begonnenen Arbeiten in der Werderstraße und die damit verbundene Sperrung. Da die bestehende, reguläre Ampelanlage am Oberrheinplatz die Werderstraße in ihren Ampelphasen mitberücksichtigt und eine Neuprogrammierung sowohl technisch schwierig, als auch zeitnah nicht umsetzbar sei, werde der Verkehr bis zum Ende der Bauarbeiten weiterhin über die mobile Ampelanlage gesteuert. Die Stadtverwaltung Rheinfelden bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis und die Fußgänger um Umsicht und Beachtung, heißt es abschließend in der Mitteilung.