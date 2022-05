von Heinz Vollmar

Das zwanglose Zusammenkommen der Menschen aus Rheinfelden und in den Ortsteilen sowie der nachbarschaftliche Austausch sind im Mittelpunkt des „Tages der Nachbarn“ gestanden. Dieser war eingebunden in das Stadtjubiläum „100 Jahre Rheinfelden“, das in verschiedenen Quartieren begangen wurde. Eigentlich wird der Tag der Nachbarn deutschlandweit am 20. Mai gefeiert – aus organisatorischen Gründen hat die Stadt später gefeiert.

Den Auftakt machte ein gemeinsames Frühstück im Bürgertreffpunkt Gambrinus, das unter dem Motto „Als Gascht cho – als Fründ goh“ stand und auf reges Publikumsinteresse stieß. Hoch geschätzt unter den Gästen und Nachbarn war vor allem das deftige Frühstück mit Produkten aus einem Dorfladen in Adelhausen. Auf Hochalemannisch beigefügt war „e bizzeli Grüenzüg drum umme“, sodass auch das Frühstück irgendwie an damals, vor 100 Jahren, in Rheinfelden erinnern sollte.

In entsprechender Weise äußerte sich auch die Leiterin des Sachgebiets Bürgerschaftliches Engagement, Stefanie Franosz. Sie verwies noch einmal darauf, dass man mit dem Tag der Nachbarn nach den Einschränkungen während der Corona-Pandemie eine Möglichkeit des Zusammenkommens und des Austauschs schaffen wollte. Der Tag diene mithin auch dem Entgegenwirken von Vereinsamung und der besseren Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Rheinfelder Gesellschaft.

Daneben diene der Tag auch dazu, das ehrenamtliche Engagement von Menschen zu fördern und auch neue Menschen für ein solches zu gewinnen. Darüber hinaus rufe der Tag der Nachbarn unabhängig von öffentlichen Einrichtungen jeden zum nachbarschaftlichen Zusammenkommen und zum gegenseitigen Austausch auf.

Ein Nachbarschaftsfrühstück des Familienzentrums, das unter dem Motto „100 Jahre, 100 Weckle“ stand sowie ein Picknick auf dem Spielplatz in der Schwedenstraße des Vereins Rosinka, des Rhein-Bildungs- und Kulturvereins sowie der städtischen Quartiersarbeit ergänzten das Angebot während des Aktionstags in Rheinfelden. Mit zahlreichen Gaumenfreuden wie Pizza, Würstchen und Stockbrot beschloss das Spielhaus Nollingen den Tag der Nachbarn, der auch in diesem Jahr ein Zeichen dafür setzte, wie wichtig eine gut funktionierende Nachbarschaft in all ihren Facetten sein kann.