von sk

Über den regelmäßigen Besuch von zwei Kaninchen freuen sich die Krippenkinder des Osypka Kinderhauses in Herten. Seit Herbst hoppeln die tierischen Mitbewohner Ole und Rudi an zwei Tagen in der Woche im Außenbereich der Einrichtung herum.

Artgerechte Haltung

Die ein- bis dreijährigen Kinder beobachten die Tiere in ihrem Freilauf, füttern unter Anleitung Löwenzahn und helfen dabei, den Stall im Krippengarten einzustreuen. Rebecca Übelin, Erzieherin und Fachkraft für tiergestützte Pädagogik, ermöglicht bereits den Jüngsten einen Zugang zu Tier und Natur. Besonderen Wert legt die Erzieherin auf die artgerechte Haltung und die Freiwilligkeit der Tiere sowie der Kinder.

Erste Formen der Empathie

„Die Kinder nähern sich Rudi und Ole durch Beobachten an, hin und wieder lassen sie sich auch streicheln“, so Rebecca Übelin. „Dabei erleben sie, dass auch andere Lebewesen Gefühle und den Wunsch nach Rückzug haben. Gerade für Kleinkinder ist das am Anfang nicht immer einfach zu akzeptieren. Doch Stück für Stück machen sie ihre Erfahrungen und entwickeln erste Formen der Empathie.“