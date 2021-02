von Leony Stabla

Frau Deiß, wie sind Sie auf ein Nachtcafé gekommen?

Diese Idee entstand eigentlich schon im Frühjahr letzten Jahres, allerdings haben wir uns damals mit Online-Veranstaltungen noch nicht so wohl gefühlt. Mit der längeren Zeit der Einschränkung haben wir aber mehr Routine bekommen und so kam die Idee bei einer Leitungssitzung Anfang des Jahres erneut auf. Wir möchten neben den Angeboten, die sich schon im ersten Lockdown bewährt haben, auch einen Austausch für andere Zielgruppen anbieten.

Was genau ist der Unterschied zwischen Nachtcafé und Late-Night-Café, zu deutsch etwa „Spät-Nacht-Café“? Nur die Uhrzeit?

Im Grunde hat sich das Late-Night-Café aus dem Nachtcafé entwickelt. Begonnen haben wir im Januar mit dem Nachtcafé am Mittwochabend um 20.30 Uhr, allerdings haben wir einige Rückmeldungen bekommen, dass diese Uhrzeit mit Kindern oftmals unpassend ist. Deshalb haben wir kurzentschlossen noch das Late-Night-Café am Freitag um 22 Uhr angeboten. Zuerst war der Unterschied wirklich nur die Uhrzeit.

Und jetzt?

Wir sind gerade daran, das Nachtcafé zu einer Gesprächsrunde, in der wir die Themen unserer Präsenzveranstaltungen für Erwachsene aufgreifen, weiterzuentwickeln. Wir laden Experten dazu ein und arbeiten mit unterschiedlichen Gastgeberinnen. Der Einstieg in ein Gespräch ist so viel leichter, denn da kommen schon Personen mit ähnlichen Interessen zusammen, außerdem können wir mit wechselnden Themen ein breiteres Spektrum an Menschen ansprechen.

Das Late-Night-Café ist da anders?

Ja, es bietet die Möglichkeit zu einem lockeren Austausch zu Themen, die zum Ende der Woche noch oben aufliegen. Man kann gemeinsam lachen, auch einmal sein Herz ausschütten und neue Kraft tanken. Wir wünschen uns, dass die Veranstaltung uns mit guter Laune ins Wochenende entlässt.

Was genau begeistert Sie an den neuen Angeboten?

Innerhalb des gesetzlichen Rahmens in Aktion zu sein, das hält mich beweglich. Ich bin ständig auf der Suche nach neuen Angeboten zur Erweiterung unseres Programms. Mit den Online-Veranstaltungen zeigen wir, dass wir da und ansprechbar sind. Wir sehen, was die Menschen beschäftigt, was sie brauchen. Aber auch für unser Team ist dies sehr wichtig. Wir wollen auch zu ihnen Kontakt halten und zudem bekommen die Gastgeberinnen weiter die Möglichkeit, die Angebote zu betreuen, die sie auch als Präsenzangebot betreuen würden.

Was ist problematisch am Angebot?

Die Schwierigkeit liegt ganz besonders darin, auch in einem Online-Angebot einen möglichst geschützten Rahmen zu bieten. Man muss dazu keine große Hürde überwinden, jeder Interessierte kann sich bei uns melden und erhält den Link zur Anmeldung. Wir arbeiten mit einem Warteraum, in dem wir schauen können, wer zu uns stößt. Niemand ist bei uns verpflichtet, per Video an dem Treffen teilzunehmen, stumme Zuhörer mit schwarzem Bild tolerieren wir allerdings zum Schutz der anderen nicht.

