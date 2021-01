von Roswitha Frey

Etwas Licht, Trost und Hoffnung am Ende eines schweren Jahres vermittelte die musikalische Andacht zum Jahreswechsel in der katholischen Kirche St. Josef in Rheinfelden. Die Organistin Irmtraud Tarr aus Eichsel und die Sprecherin Adelheid Schellhorn aus Grenzach-Wyhlen gestalteten an Silvester diese kirchliche Stunde mit meditativer Orgelmusik und besinnlichen Texten, die zum Nachdenken und Innehalten einluden.

Pfarrer Andreas Brüstle zeigte sich in seiner Begrüßung sehr froh, dass in diesen Corona-Zeiten die Orgel-Andacht möglich war und unter höchsten Schutzmaßnahmen veranstaltet werden konnte. Wegen der begrenzten Besucherzahl wurde die Andacht zwei Mal hintereinander gegeben. Pfarrer Brüstle dankte den Künstlerinnen, die mit geistlicher Musik und religiös-kontemplativen Texten die Zuhörer „in einen inneren Prozess mit hineinnehmen“ und ihnen Gedanken zum Jahreswechsel mitgeben.

Musik unterstreicht schweres Jahr

Mit dem ebenso eindrücklichen wie schlichten „Das alte Jahr vergangen ist“ von Johann Sebastian Bach eröffnete Irmtraud Tarr dieses Programm am letzten Tag eines Jahres, das schwer auf den Menschen lastet. Dieses Schmerzliche, Trauervolle, vor allem aber die tiefe Glaubenszuversicht drückte sich in Bachs Choralbearbeitung „Aus tiefer Not schrei‘ ich zu dir“ und in „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ aus.

Voller Intensität und bewegender Ausdruckskraft spielte Irmtraud Tarr „Wir setzen uns mit Tränen nieder“ aus der Matthäuspassion. Ergreifend in der melodischen Schönheit klang ihr Spiel im weihnachtlichen Orgelchoral „Nun komm der Heiden Heiland“ und im kantablen Adagio aus der Orchestersuite D-Dur.

Zwischen den Bach-Werken ließ die Organistin ein klangprächtiges Trumpet Tune und einen Chorus aus Barockstücken von Henry Purcell erklingen. Wie ein Lichtstreifen am Horizont wirkte die Komposition von Henk Badings über die gälische Melodie „Morning has broken“, in der Tarr die Farben und Kontraste der Orgel aufstrahlen ließ.

Stimmig ausgewählt Texte

Stimmig und passend zu den Stücken ausgewählt waren die Texte, die Adelheid Schellhorn mit klangvoller Stimme vortrug. Zu Herzen ging der Auszug aus einem Brief, den der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer im Dezember 1944 in der Haft geschrieben hat, mit den trostvollen Worten: „Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.“ Ebenso berührend klang das Gedicht „Im neuen Jahr“ von Rose Ausländer, in dem die Dichterin „die nahen und fernen Freunde, die geliebten Toten, die Künstler, die mit Worten, Bildern, Tönen mich beglücken, die verschollenen Engel“ grüßt und sich selbst mit dem Zuruf „Mut“.

In „Die schwersten Wege werden allein gegangen“ von Hilde Domin ging es um Verlust, Opfer, Einsamkeit. Auch Rilkes „Was mich bewegt“ regte zur Reflexion über stille Dinge und Fragen im Leben an. Zum Ausklang der Andacht in Klängen und Texten las Adelheid Schellhorn das Januar-Gedicht von Erich Kästner: „Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege“ und Irmtraud Tarr bot abschließend ein „Orgelfeuerwerk“ als Zeichen der Zuversicht fürs neue Jahr.