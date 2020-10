von Roswitha Frey

Zu „einem besonderen Konzert in einer besonderen Zeit“ begrüßte Bürgermeisterin Diana Stöcker die Klassikfreunde zum Start der neuen Saison der Meisterkonzerte in Rheinfelden. Vor mehr als 100 Zuhörern beeindruckte zum Auftakt das Eliot Quartett im Bürgersaal mit zwei Gipfelwerken der klassisch-romantischen Kammermusik.

Änderung Beim zweiten Meisterkonzert am 15. November treten statt des Philharmonischen Kammerorchesters Brest die Pianisten Ryo Yamanishi und Miku Arizono auf, die vierhändig Fassungen von Beethoven-Ouvertüren spielen.

Es sei der Stadt, die mit der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft diese Reihe veranstaltet, sehr wichtig, den Besuchern durch ein klares Hygiene- und Abstandskonzept einen „sicheren Konzertabend“ zu ermöglichen, sagte Stöcker. Mit dem international besetzten Eliot Quartett habe man ein junges Ensemble zu Gast, das mit Elan und Leidenschaft spiele. Diesen Ruf bestätigten die Geigerin Maryana Osipova, der Geiger Alexander Sachs, der Bratschist Dmitry Hahalin und der Cellist Michael Preuss – die aus Russland, Kanada und Deutschland stammenden Mitglieder wohnen alle in Hannover – auf eindrückliche Weise.

Auf dem Programm hatten sie „zwei kalorienreiche Werke“, wie es Georg Mais in seiner Moderation nannte: zum einen das Streichquartett a-Moll op. 13 von Mendelssohn-Bartholdy, ein Frühwerk des damals 18-jährigen Komponisten, das als Hommage an Beethoven verstanden werden kann. Denn Mendelssohn-Bartholdy schrieb es unter dem intensiven Eindruck der späten Streichquartette des Klassik-Titanen. Da machte es Sinn, dieses Stück des jungen Mendelssohn mit dem Streichquartett cis-Moll op. 131 von Beethoven zu koppeln, einem Spätwerk, das dieser für sein bestes hielt.

Schon bei Mendelssohn legte sich das Eliot Quartett ins Zeug, mit hoher Streicherkultur, präzisem Strich, klar ausgehorchten Strukturen und spannungsgeladenem Klang im Kopfsatz. Besonders imponierte, wie kantabel die Streicher die Einleitung und den Adagio-Satz gestalteten, klangschön und differenziert. Über allem schwebte der luzide Klang der ersten Geige. Auch die Kontraste und die flirrenden Klänge im Intermezzo, die wie ein zarter Spuk dahin huschen, arbeiteten die Musiker heraus. Wie nuanciert in der Dynamik sie die Spannung im Schlusssatz aufbauen und den Satz entrückt ausklingen lassen, zeigte die Qualität des Quartetts.

Als Beitrag zu Beethovens 250. Geburtstag konnte man eine hochklassige Interpretation des Streichquartetts cis-Moll op. 131 erleben. Über gut 40 Minuten erstrecken sich die sieben Sätze, die nahtlos ineinander übergehen – eine Herkulesaufgabe für das Ensemble, das in Sachen Konzentration, Spannkraft und Satzgestaltung enorm gefordert ist.

Applaus

Umso mehr war diese Interpretation zu bewundern, in der Beethovens Musik klar und tiefgründig, bis ins Detail ausgeleuchtet wurde. Ausgewogen in den Streicherstimmen erklangen die Sätze in ihren markanten Eigenheiten. Die lyrisch-schwermütigen Passagen, gesanglichen Themen und melodischen Aufschwünge spielte das Eliot Quartett ebenso überzeugend wie die Allegro-Sätze, die mit energischem Bogenstrich und bestimmtem Ton aufgeladen wurden. Beethoven in seinem charakteristischen Klang, den Ausdruckstiefen und Steigerungen so zu erfassen, war eine Bravourleistung. Die minutenlang applaudierenden Zuhörer stimmten Georg Mais zu: „Beethoven wäre von der Qualität begeistert gewesen.“