von Boris Burkhardt

Der eine oder andere Bewohner der Kernstadt wird am Freitagabend die Livemusik einer Band in den lauen Abend hinein gehört und sich gefragt haben, wo zu Corona-Zeiten jetzt ein Konzert stattfindet. Ursprung der Musik, die der Wind über den Rhein trug, war die Kurbrunnenanlage im Schweizer Rheinfelden.

Es handelte sich aber nicht um ein Konzert, sondern um das Große Sommer-Tanzfest des Vereins Fricktal tanzt, das am Freitag und Samstag stattfand. Diese Tanzveranstaltung, eine der ersten seit dem Lockdown in der Region, besuchten auch viele Tänzer vom badischen Ufer.

Hinter dem Verein steht das Ehepaar Sabine und Däni Anderhub aus Kaiseraugst, das mit Oliver Jucker zusammen seit vier Jahren einmal im Monat im Bahnhofsaal im Schweizer Rheinfelden öffentlich zum Tanz bittet: für Singletänzer zur Ü-Party, gemeint ist Ü-30, für Paartänzer zu Fricktal tanzt mit bis zu 300 Personen aus einem weiten Umkreis in der Schweiz und in Deutschland. „Außer, wenn Corona ist“, wie Däni Anderhub lakonisch anmerkt.

Wegen der Fasnachtspause im Februar fand die Tanzveranstaltung des Vereins letztmals im Januar statt. Am 4. und 5. September laden die drei ehrenamtlichen Veranstalter erstmals wieder in den Bahnhofssaal. Die Veranstaltung auf der Kurbrunnenanlage am vergangenen Wochenende sollte der Auftakt dazu sein: „Wir wollten eine Insel im Alltag schaffen“, sagt Däni Anderhub.

Tanzen unter Corona

Von einem Mindestabstand von anderthalb Metern kann weder beim Foxtrott noch beim Salsa die Rede sein. Und am Samstagabend trug nur eine Tänzerin einen Mundschutz. Möglich werden solche Veranstaltungen im Kanton Aargau durch das Konzept der „Sektionierung“ Tanzfläche und Konsumationsbereich waren in eine rote und eine blaue Hälfte unterteilt. Jeder Besucher wurde am Eingang registriert und durfte sich nur in einer der beiden Hälften aufhalten. Lediglich das WC und die Essensstände waren für alle zugänglich. In jedem Bereich waren maximal 100 Personen zulässig.

Der Aufwand dafür sei enorm, sagen die Anderhubs. Unter normalen Umständen kämen sie an einem Tanzabend mit acht Helfern aus. Für den Doppelabend in der Kurbrunnenanlage seien zwingend 30 Leute nötig, allein sechs bis acht für die Registrierung. Auch die Miete der Absperrgitter habe zusätzlichen Aufwand und Kosten bedeutet, sagt Däni Anderhub: „Wir brauchten zweieinhalb Tage für den Aufbau.“

Die Tänzer dankten es den Organisatoren: „Viele sind froh, dass wieder etwas stattfindet. Sie sehen auch den Aufwand, der dahintersteht. Sie kommen zu uns, weil sie uns vertrauen, dass wir den Gesundheitsschutz seriös angehen“, freut sich Sabine Anderhub.

Daniel Meyer (47) aus Nollingen bestätigt: „Man merkt, dass ein Verein und keine Firma den Anlass organisiert: Alle sind mit Herzblut dabei.“ Meyer gehört seit zweieinhalb Jahren selbst zum Helferteam von Fricktal tanzt und nutzt seit dem 6. Juni wieder die Möglichkeit, in der Schweiz in Clubs zu tanzen. Etwas, das in Baden-Württemberg noch immer nicht geht. Meyer zählt Clubs in der badischen Region auf und prophezeit, dass einige das Jahresende nicht erleben würden.

Trotz Euphorie etwas Zurückhaltung

Der Tanz im Freien von je 18 bis 22 Uhr war kostenfrei; am Freitag kamen rund 160, am Samstag 200 Tänzer. Es spielten die regionalen Bands Déjà-Vu und Flugmodus. In den beiden Sälen fanden im Anschluss die traditionelle Ü-Party und der Paartanz zu DJ-Musik statt. Den Samstagnachmittag über boten Schweizer Tanzschulen Tanzkurse an, die laut Anderhubs „je später desto besser“ besucht waren. Dennoch sei eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Normalerweise kämen viele Single-Tänzer, für die es sogar bezahlte Partytänzer gebe. Am Samstagabend konnte Sabine Anderhub jedoch nur drei Single-Tänzerinnen ausmachen – alle anderen kamen als Paar.