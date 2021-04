von Thomas Loisl Mink

Um an Geld zu kommen, hat ein 45-jähriger Mann angebliche Wertgegenstände verkauft, die es gar nicht gab. Mehrere tausend Euro hat er damit eingenommen, geliefert hat er wertlosen Kram. Wegen gewerbsmäßigen Betrugs wurde er jetzt am Amtsgericht Lörrach zu einem Jahr und zwei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.

Angeblich Luxuswaren

Die Taten ereigneten sich im Sommer 2019. Der damals in Rheinfelden wohnende Bauarbeiter hatte über die Internet-Plattform Ebay zum Beispiel eine „Königskette“ angeboten. Sie sollte 2000 Euro kosten plus Versandkosten. Ein Käufer überwies dem Angeklagten 2012,60 Euro, der ihm dann nur eine leere Schatulle schickte. Sechs Wochen später bot er ebenfalls über Ebay ein Goldarmband einer Luxusmarke an. Mit Versandkosten verlangte er dafür 1108 Euro. Ein Käufer zahlte und bekam ein Päckchen mit einem Klebeband. Nochmal fünf Wochen später bot er eine Armbanduhr für 775 Euro an. Auch dieser Käufer bezahlte den Preis, ohne Ware zu erhalten. Der Angeklagte gab zu, in den ersten beiden Fällen betrogen zu haben. Die Armbanduhr aber habe er tatsächlich verschickt. Diese müsse auf dem Transportweg abhandengekommen sein.

Hochrhein Beim Grenzübertritt aus der Schweiz gibt es neue Erleichterungen. Wer profitiert und wer verliert? Acht Antworten Das könnte Sie auch interessieren

Weil dieser Fall beim Strafmaß neben den anderen beiden nicht mehr allzu schwer ins Gewicht gefallen wäre, stellte das Gericht das Verfahren zu diesem Vorwurf ein. Der Angeklagte hatte die beiden anderen Fälle von Anfang an zugegeben. Seit 2017 befindet er sich in der Privatinsolvenz und hat akute Geldprobleme, was sich noch verschärft habe, als er wegen einer Therapie gegen seine Alkoholabhängigkeit vorübergehend nicht arbeiten konnte. Inzwischen hat er aber sowohl seine Sucht als auch andere Probleme im Griff. Seit vielen Jahren hat er einen festen Job und ist verheiratet.

Geschädigte bekommen Geld zurück

Dem Geschädigten, der die „Königskette“ kaufen wollte, hat der Beschuldigte inzwischen einen Anteil von 500 Euro zurückbezahlt. Allerdings hatte er im April 2020 noch einmal einen Betrug begangen, für 1456 Euro bot er eine angebliche Goldmünze aus dem Jahr 1911 an und lieferte nichts. Für diese Tat war aber bereits ein Strafbefehl über acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung ergangen. Diese Strafe musste ins jetzige Urteil einbezogen werden. Negativ fiel ins Gewicht, dass der 45-Jährige eine Vielzahl von Vorstrafen hatte, einige davon auch wegen Betrugs.

Positive Prognose

Doch die meisten Taten lagen schon sehr lange zurück. Die Staatsanwältin forderte insgesamt eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Sie kam zu dem Schluss, der Angeklagte habe gewerbsmäßig betrogen, was die Strafe verschärft. Das stellte die Verteidigerin in Abrede, außerdem wies sie auf die Schadenswiedergutmachung hin, die der Angeklagte schon geleistet hat. Sie hielt eine Bewährungsstrafe von 15 Monaten für ausreichend.

Das Gericht verhängte eine Gesamtstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Die Strafe setzte es zur Bewährung aus, da es dem Angeklagten eine positive Prognose bescheinigte. Das Geld, das er durch die Betrugstaten erlangt hat, wird, abzüglich der 500 Euro, die er zurückgezahlt hat, eingezogen. Als Bewährungsauflage muss er zusätzlich 500 Euro an den Arbeitskreis Rauschmittel zahlen.