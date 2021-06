von Heinz Vollmar

„Willkommen auf der größten Baustelle in Rheinfelden“ – so begrüßte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt am Montag zum Spatenstich für den Umbau des Kanals in der Bahnhofstraße in Herten. Gleichzeitig wurden Gas- und Wasserleitungen erneuert. Klaus Eberhardt bezog sich noch einmal auf die ursprüngliche Ausschreibung für den ersten Bauabschnitt, der aus Kostengründen aufgehoben worden war. Weil die beiden Bauabschnitte zusammengelegt und neu ausgeschrieben wurden, fahre man nun um 120.000 Euro günstiger.

Sperrungen Vom 14. Juni 2021 bis zum 29. April 2022 wird die Bahnhofstraße abschnittsweise für den durchfahrenden Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Hauptstraße und die B 34. Im Zeitraum der Vollsperrung ist die Straße nur für Anlieger befahrbar. In Teilbereichen wird die Verlegung der Gas-und Wasserleitung vor dem Kanalbau durchgeführt. In diesen Bereichen gibt es eine zusätzliche halbseitige Straßensperrung.

Die Baumaßnahmen beinhalten den Austausch der Kanalrohre, die nicht nur tiefer verlegt werden, sondern auch aus mit Kunstharz gebundenem Glasfasermaterial bestehen. Dadurch verbessert sich auch die Fließgeschwindigkeit innerhalb der neuen Rohre, die einen Durchmesser von 1,40 beziehungsweise 1,20 Meter haben, erläuterte Planer Hanspeter Schleidt vom Ingenieurbüro dwd GmbH. Außerdem werden zunächst vom Mattenbach bis zur Steinenstraße, danach bis zur Hauptstraße die Gas-und Wasserleitungen erneuert, auch die Hausanschlüsse, wie Oberbürgermeister Klaus Eberhardt beim Spatenstich erläuterte.

Dass es bei den Arbeiten zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen kommt, betonten beim Spatenstich alle Beteiligten. Das betrifft nicht nur den Durchgangsverkehr, sondern auch die Erreichbarkeit der Tiefgaragen und der oberirdischen Parkplätze. Man werde jedoch dafür sorgen, dass die Einschränkungen so gering wie möglich gehalten würden, versprachen die beteiligten Firmen, etwa der Chef der Baufirma Bau GmbH, Jürgen Eckert aus Herrischried.

Er sicherte dem Oberbürgermeister zu, dass nicht nur der Zeitrahmen für die Baumaßnahmen eingehalten wird, sondern auch der Kostenrahmen, der für die gesamten Maßnahmen 2,671 Millionen Euro umfasst. Verschieben könne sich der Zeitrahmen allerdings bei Starkregenfällen. Sie könnten die anspruchsvollen Kanalarbeiten zum völligen Erliegen bringen.

Blick durch das Glasfaserrohr. | Bild: Heinz Vollmar

Darüber, dass es endlich losgeht, freute sich beim Spatenstich auch der Hertener Ortsvorsteher Frank-Michael Littwin. Auch er wünschte den Bauarbeiten einen guten und unfallfreien Verlauf und zeigte sich erleichtert darüber, dass mit der Kanalerneuerung eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Baumaßnahme in Herten umgesetzt wird.