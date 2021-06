Rheinfelden vor 2 Stunden

Mit dem Rad durchs Klingenbachtal: Planer stellt Trassenführung des neuen Weg zwischen Degerfelden und Waidhof vor

In der jüngsten Degerfelder Ortschaftsratssitzung wurden erstmals die Planungen für den neuen Radweg zwischen Degerfelden und dem Waidhof durch das Klingenbachtal vorgestellt. Laut Planer Sascha Mock von der ITP Ingenieur GmbH aus Freiburg wird der Weg so nah wie möglich an der B 316 entlangführen. Die Trassenführung steht noch nicht überall im Detail fest.