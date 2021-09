von sk

Heißer Kaffee und ein belegtes Brötchen: Auch für die freiwilligen Frauen und Männer des „Helfer-Shuttle“ im flutgezeichneten Ahrtal beginnt der Tag mit einem Frühstück. Marcus Kalder, Auszubildender im dritten Lehrjahr zum Elektroniker für Automatisierungstechnik bei Evonik war einer von ihnen. Er ist in seinem Urlaub für fünf Tage ins Ahrtal gefahren, um die Menschen vor Ort bei den Aufräumarbeiten zu unterstützen. Kerstin Schwammkrug, Mitarbeiterin der Presseabteilung bei Evonik, hat Kalder zu seinen Erfahrungen befragt und den Text der Redaktion zur Verfügung gestellt.

„Als ich von der Flutkatastrophe hörte, war für mich klar, dass ich irgendwie helfen will. Die Frage war nur: wie, ohne im Weg zu stehen und die professionellen Rettungskräfte zu behindern? Im Radio hörte ich dann einen Bericht von den beiden Unternehmern und ihrem Helfer-Shuttle und habe mich auf deren Homepage informiert. Die Idee, mittels eines Shuttle-Services den Einsatz der freiwilligen Helferinnen und Helfer zu koordinieren, machte für mich Sinn. Jetzt musste ich nur noch hinkommen. Schlussendlich habe ich meinen Trabbi gepackt, bin ins Gewerbegebiet an der A 61 gefahren und habe die vier Nächte im Auto übernachtet“, beschreibt Kalder.

Auf der Homepage von „Shuttle-Service“ sei zu lesen gewesen, dass Werkzeuge gebraucht werden. Also habe Kalder die heimische Werkstatt um Vorschlaghammer, Brecheisen, Spitzhacke, Schaufel und Besen erleichtert. Mit im Trabbi war auch eine Futon-Matratze, Arbeitskleidung und Verpflegung. Die Arbeitseinsätze waren straff organisiert: Entweder man entschied sich zusammen mit etwa fünf anderen Leuten für einen konkreten Auftrag des Orga-Teams und suchte sich einen Shuttle-Fahrer, der einen zum Einsatzort brachte, oder man stieg mit rund 100 Menschen in einen bereitgestellten Linienbus.

„Bei einem Einsatz war ich zum Beispiel in Heimersheim bei der alten Mühle, da stand unten im Keller noch der Schlamm, den wir rausgeschaufelt haben. In Rech haben wir an einem Haus im Erdgeschoss und im oberen Stockwerk den Putz abgeschlagen. Durch die Flut hatte er sich mit Wasser und Schlamm vollgesogen wie ein Schwamm. Um das Haus zu erhalten, haben wir bis 30 Zentimeter über die sichtbare Wasserkante alles runtergehackt. Auch den Estrich mussten wir rausnehmen.“

Für Marcus Kalder war es übrigens nicht der letzte Einsatz im gezeichneten Ahrtal. Vergangenes Wochenende war er erneut bei „Helfer-Shuttle“, diesmal in Begleitung einer weiteren Auszubildenden.