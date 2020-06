von Horatio Gollin

Wegen der Corona-Pandemie wurden die MiniMax-Projekte vorübergehend auf Eis gelegt. Nach Überarbeitung der Projektanträge geht es jetzt mit der Umsetzung los. Dank zusätzlicher Mittel können insgesamt 17 Projekte gefördert werden.

Im Budget der Stadtverwaltung stehen auch dieses Jahr 10.000 Euro für die Förderung von nachhaltigen und innovativen Ideen zur Verfügung. Als MiniMax-Projekte werden diese mit maximal 1000 Euro gefördert. Anfang des Jahres waren nach dem Treffen der Quartiersarbeit mit den Projektträgern 21 Projektanträge eingegangen. „Das ist eine Steigerung zum Vorjahr“, stellte Günther Schmidt von der Quartiersarbeit fest.

Die MiniMax-Projekte gibt es seit 2015. Zu einer Beratung und Vergabe der Mittel durch den Begleitausschuss aus Mitarbeitern der Verwaltung, des Gemeinderats und der Bevölkerung kam es aber wegen der Corona-Pandemie zunächst nicht. Das Verfahren wurde gestoppt.

„In den vergangenen Woche wurde klar, dass es gerade in der jetzigen Zeit wichtig ist, solche Projekte zu machen“, so Schmidt. Das Verfahren wurde nochmal geöffnet, um den Projektträgern die Möglichkeit zu geben, ihre Anträge den Corona-Verordnungen etwa mit Hygienekonzepten oder beschränkten Teilnehmerzahlen anzupassen. Das Projekt Selbsthilfegruppe Schizophrenie wurde komplett zurückgezogen, andere Projekte komplett überarbeitet. So plant das Spielhaus Nollingen anstelle des ursprünglichen Afrikanischen Fests nun ein Spielhausfest im verkleinerten Rahmen, der Freundeskreis Asyl möchte anstelle des Sommerfests für Geflüchtete ein Angebot für Erstkontakte durchführen.

Die 20 Projektanträge wurden vom Begleitausschuss bewertet und insgesamt können 17 Projekte finanziert werden, da zwei zusätzliche Projekte über den Topf für das Wertejahr abgerechnet werden können und der Kiwanis Club Rheinfelden sowie die Kinderhilfsorganisation Chinderlache Lörrach jeweils ein Projekt finanzieren, berichtet Bürgermeisterin Diana Stöcker. Der Projektstart war am 15. Juni.

Unter den MiniMax-Projekten befinden sich schon bekannte, auch in den Vorjahren finanzierte Projekte wie der Deutsch-Kurs Mama lernt Deutsch in der Kita oder das Stadtgärtle und neue Projekte wie ein Elterncafé Warmbach und ein Büchertauschschrank.