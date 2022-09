von Horatio Gollin

Rheinfelden – Mit einem Vortrag zur Energieeffizienz bot die Wirtschaftsförderungsgesellschaft WST Rheinfelden Unternehmen konkrete Tipps zum Energiesparen. Mit nur zehn Teilnehmern kamen allerdings nur wenig Vertreter von Industrie, Handwerk und Einzelhandel.

„Energiesparen ist ein Thema, das im Moment alle brennend interessiert“, eröffnete Michael Meier, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft WST Rheinfelden, den Vortrag „Energieeffizienz für Ihr Unternehmen – Fünf Dinge, die Sie sofort umsetzen können“ im Dietschy-Saal im Haus Salmegg. Trotz der durch den russisch-ukrainischen Krieg ausgelösten Verteuerung und Verknappung von Energie war der Vortrag nur auf ein verhaltenes Echo gestoßen. Neben der städtischen Klimaschutzmanagerin Tabea Lerch und dem städtischen Energiemanager Benjamin Knapp waren nur acht Interessierte gekommen, die gerade einmal fünf Unternehmen vertraten.

Ein ganzes Bündel von praktischen Tipps hatte Effizienzmoderator Michael Heim von der Energieagentur Südwest und der Regionalen Kompetenzstelle Ressourceneffizienz Hochrhein-Bodensee (KEFF+) mitgebracht. Die KEFF+ ist ein Projekt des Landes Baden-Württemberg, mit dem vor allem kleine und mittlere Unternehmen bei der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen unterstützt werden sollen. Der in den Landkreisen Lörrach und Waldshut tätige Heim besucht auf Anfrage Unternehmen und weist diese auf Einsparpotentiale und Optimierungsmöglichkeiten hin und bietet Workshops zum ressourcenschonenden Materialeinsatz an.

Seine Energiespartipps hatte Heim in fünf Kategorien gegliedert: 1. Arbeitsplätze energetisch optimieren; 2. gewachsene Strukturen und Anwendungen überdenken; 3. das Gesamtsystem regelmäßig instand halten; 4. Energiemonitoring einführen und Lastspitzen vermeiden, sowie 5. die Mitarbeitenden in die Überlegungen involvieren.

Nach dem knapp 45-minütigen Vortrag zeigten sich die Teilnehmer von der Fülle an Informationen erschlagen und es kamen in der abschließenden Diskussionsrunde keine Fragen auf. „Ich finde es ganz wichtig, dass wir das nach draußen transportieren“, meinte Frank Sattler von Intersport Sattler und Vertreter des Gewerbevereins. Er bat Meier darum, dass die gerade auch für große Unternehmen interessanten Informationen an den mit Vertretern des Rheinfelder Gewerbes besetzten Wirtschaftsbeirat der WST weitergegeben werden. Meyer sagte dies zu und verwies darauf, dass das Thema Energieeffizienz auch bei den im Oktober stattfindenden Wirtschaftsgesprächen eine Rolle spielen werde.

Kontakt: Unternehmen können mit Effizienzmoderator Michael Heim via Email an michael.heim@keffplus-bw.de Kontakt aufnehmen.