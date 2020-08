von Ralf H. Dorweiler

Joachim Landis aus Herten war zuerst etwas verunsichert, als er den festen Pappumschlag in der Post fand, der handschriftlich an ihn adressiert war. Er hatte nichts bestellt. Der Absender aus Berlin sagte ihm auch nichts. In der Wohnung öffnete er den Umschlag und war erstaunt: Er fand ein seit 37 Jahren verschollen geglaubtes Poesiealbum und einen Brief. Landis‚ früherer Biologielehrer hatte damals vergessen, das Poesiealbum zurückzugeben. Das holte er jetzt nach.

Recherche im Internet

Wolfram Sperle ist 72 Jahre alt. Der pensionierte Lehrer (Biologie, Chemie und Mathematik) hat Anfang des Jahres in Berlin alte Schulsachen aussortiert. Irgendwo zwischen verstaubten Ordnern mit Unterrichtsvorbereitungen fand er ein kleines grünes Büchlein. „Poesie“ stand darauf. Und drinnen fand er auch einen Eintrag, den er selbst vorgenommen hatte. Auch wenn sich Sperle nach einem Leben in der Lehre beileibe nicht an alle Schüler erinnern kann, der Name des Besitzers des Büchleins, eben jener Joachim Landis, sagte ihm etwas. „Ich habe ihn als eher zurückhaltenden Schüler in Erinnerung“, sagt er. Sperle beschloss, das Poesiealbum nach all den Jahren zurückzugeben und recherchierte im Internet die Adresse seines ehemaligen Schülers. Der wohnt inzwischen in Herten.

Landis ist heute 47 Jahre alt. Der erste Eintrag im Poesiealbum stammt von ihm selbst vom 13. April 1980: „Liebe Leute, groß und klein, haltet mir dies Album rein, reißt mir keine Blätter raus, sonst ist unsere Freundschaft aus!“ Er wohnte in Albbruck und ging in Waldshut auf die Realschule. Auf der zweiten Seite hat sich sein Vater verewigt mit dem Spruch: „Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.“ Daneben ist ein Pfennig geklebt.

Teilweise sind die Einträge im Büchlein ganz schön bunt. | Bild: Ralf H. Dorweiler

Auch die Schwester und andere Verwandte haben das Büchlein ergänzt, bevor der damals kleine Joachim es mit in die Schule nahm. Klassenkameraden und Lehrern gab er es mit. „Immer am Wochenende, damit die Leute etwas Zeit hatten, um etwas reinzuschreiben“, sagt er. Die meisten haben nicht nur ein paar Zeilen geschrieben, sondern auch eine schöne Postkarte eingeklebt oder etwas gemalt. Der zeitlich letzte Eintrag stammt vom Dezember 1983. Wolfram Sperle hat Zeilen des tschechischen Filmemachers Ludvik Askenazy notiert. Unterschrieben hat er mit „Dein Biolehrer“.

„Die Rückgabe ist mir aber untergegangen“, sagt Sperle. Vielleicht habe sich Joachim auch nicht getraut, nachzufragen. Der damalige Schüler erinnert sich heute anders: „Ich hatte gedacht, dass ich das Poesiealbum irgendwo in der Schule liegengelassen habe.“

Ende einer Irrfahrt

37 Jahre hat keiner mehr an das Büchlein gedacht. Lehrer Sperle zog für sechs Jahre in die Türkei, von da nach Berlin, nach Lörrach und wieder zurück nach Berlin. „Fünf Umzüge hat das Poesiealbum mitgemacht“, schrieb er in dem Begleitbrief, der neben dem Poesiealbum im Pappumschlag steckte. Sperle hofft in seinem Schreiben, dass die „Irrfahrt“ des Buchs nun beendet ist.

Dem Hochrhein treu

Während es den Lehrer in die Ferne zog, blieb Landis dem Hochrhein treu. Nach einer Ausbildung in Albbruck zog er nach Herten und arbeitete „in Grenzach in der Chemie“, wie er sagt. Die Eltern des Frührentners leben noch in Albbruck. Wenn er sie besucht, trifft er ab und zu ein paar alte Klassenkameraden, die sich zum Teil auch im Poesiealbum verewigt haben.

Erinnerungen werden wach

Viele Kontakte aus der Zeit in Albbruck hat er aber nicht mehr. Als er das Poesiealbum nun durchblätterte, kamen viele Erinnerungen wieder hoch: an die früheren Klassenkameraden, an die Lehrer und die erste Schulfreundin. „Es gab auch welche, bei denen ich mich fragte, wieso ich die überhaupt reinschreiben ließ“, sagt er. Aber Poesiealben seien damals eben in Mode gewesen. „Heute machen das die Kinder wahrscheinlich kaum mehr“, spekuliert Landis. „Das geht wohl alles digital.“ Ob bei einem heutigen Kind in 37 Jahren überraschend alte Whats-App-Nachrichten auftauchen würde, könne er sich nicht vorstellen.

Seinem Lehrer ist Landis jedenfalls sehr dankbar. Im Dezember möchte er vielleicht nach Berlin fahren, um sich persönlich bedanken zu können.