von Verena Pichler

Damit hat Klimaschutzmanagerin Tabea Lerch nicht gerechnet: Für den Klimabeirat haben sich rund 60 Menschen aus Rheinfelden gemeldet, die in dem Gremium mitarbeiten wollen. Da jedoch nur 15 freie Plätze zur Verfügung stehen, wird in den kommenden Tagen ein Losverfahren über die Teilnahme entscheiden. Aufschlussreich dabei: Die meisten Anmeldungen kommen aus den Altersgruppen der 35- bis 50-Jährigen und älter.

Seit Anfang Juli konnten sich interessierte Bürger für den Klimabeirat registrieren, am 31. August schloss sich das Fenster. Rund 60 Anmeldungen sind eingegangen – eine Resonanz, mit der Lerch nicht gerechnet hätte. „Ich war mir sehr unsicher, da es für Rheinfelden ein neues Format ist“, so Lerch im Gespräch. Schließlich erfordert die Mitarbeit am Klimabeirat durchaus Zeit. Neben zwei bis drei Plenarsitzungen pro Jahr kämen noch der Aufwand für die Arbeitsgruppen hinzu. So war für die neue Klimaschutzmanagerin nicht abzusehen, wie hoch das Interesse wirklich ausfallen würde. Mit 20 oder 30 hätte sie bestenfalls gerechnet.

Der Gremium Der Klimabeirat unterstützt Politik und Verwaltung in Rheinfelden bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Er überwacht den Fortschritt der Stadt auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040 und gibt in beratender Funktion Empfehlungen ab. Dazu kommt der Klimabeirat circa zwei bis dreimal im Jahr zusammen. Das Gründungstreffen des Klimabeirats findet im Herbst 2022, voraussichtlich am 22. Oktober, im Haus Salmegg statt. Auf dem „Masterplan Klimaschutz“ wird von Anfang an ein Schwerpunkt der Arbeit im Beirat liegen. Der Auftrag des Klimabeirats soll dabei sein, vorgeschlagene Maßnahmen zu bewerten, Ideen aus der Bürgerschaft aufzunehmen und nicht zuletzt eigene Themen und Projekte zu setzen.

Der Klimabeirat wird zum einen aus Vertretern der Wirtschaft sowie Vereinen mit Natur- und Klimaschutzbezug bestehen, für diese Gruppe sind 15 Plätze reserviert. Wichtig war Lerch auch, dass sich die Jugend wiederfindet und deshalb sind weitere zwei Plätze für diese Altersgruppe fest gebucht. Allein die „Friday for Future“-Generation war schwierig zu erreichen. „Wenn wir eine solche Gruppe in Rheinfelden hätten, hätte ich diese angesprochen“, so Lerch. So wandte sie sich an die Schulen und ans Jugendhaus.

„Wir haben auch Anmeldungen aus der Altersgruppe 16 bis 25 Jahre erhalten.“ Allerdings weniger, als von älteren Menschen. „Meine persönliche Einschätzung ist, dass dies an der noch recht volatilen Lebenssituation dieser Gruppe liegt.“ Einmalige Aktionen, wie Demos, lägen da näher als die Mitarbeit in einem festen Beirat. „Aber ich bin trotzdem zufrieden.“ Zahlenmäßig ähnlich verteilt sind die Gruppen 35 bis 50 Jahre sowie 51 bis 65 Jahre.

Kontakt zu jedem Bewerber

Den Bürgern stehen im Beirat weitere 15 Plätze zur Verfügung. Pro Altersgruppe werden nun in den kommenden Tagen die verfügbaren Plätze per Losverfahren vergeben. Auch wer keinen festen Platz im Beirat erhalte, solle aber keinesfalls sein oder ihr Engagement wieder einstellen. „Wir nehmen zu jedem Kontakt auf und erläutern die weiteren Möglichkeiten, etwa die Mitarbeit in den verschiedenen Arbeitsgruppen im Rahmen des Masterplans Klimaschutz“, erklärt Klimaschutzmanagerin Tabea Lerch.

Das Gründungstreffen des Beirats ist für Oktober geplant. Dabei wird die Verwaltung zunächst die Leitplanken der Arbeit erörtern. Vier große Themenfelder wurden festgelegt: Stadtentwicklung und Bauen, Energie sowie Ver- und Entsorgung, Mobilität und nachhaltiges Wirtschaften und Arbeiten. Lerch ist bewusst, dass die Fallhöhe zwischen Diskussion und Umsetzung sehr hoch ist. Denn letztlich entscheidet der Gemeinderat über die finanziellen Mittel, die zur Verfügung gestellt werden.

Vorbilder Lörrach und Lauchringen

Doch davon abgesehen, erhofft sie sich aus dem Beirat viele Impulse und auch Projektideen. Zudem solle dadurch ein breites Netzwerk entstehen. „Der Klimabeirat soll ja nicht nur für die Stadt arbeiten, sondern dem Thema Klimaschutz auch mehr Impetus geben“, findet Lerch. Mittlerweile haben viele Kommunen Klimabeiräte ins Leben gerufen, Lörrach hat einen, aber auch die vergleichsweise kleine Gemeinde Lauchringen, im östlichen Landkreis Waldshut, hat einen solchen Beirat ins Leben gerufen.