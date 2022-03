von Roswitha Frey

Hinter dem Team des Kulturamts liegen arbeitsreiche Tage: Von 21. bis 24. März fanden nach coronabedingter zweijähriger Pause erstmals wieder die Kindertheatertage im Bürgersaal statt. Mehr als 1000 kleine Theatergäste mit ihren Begleitpersonen hat das Kulturamt zu den acht Vorstellungen begrüßt – jede der vier Theatergruppen spielte ihr Stück zwei Mal pro Tag. Insbesondere die Vorstellungen am Vormittag waren sehr gefragt und teilweise ausverkauft.

„Uns freut es ganz besonders, dass unser Angebot von Kitas und Grundschulen auch über Rheinfelden hinaus so gut angenommen wurde“, wird Anika Neugart, die stellvertretende Leiterin des Kulturamtes, die die Zuschauer Woche persönlich begrüßt hat, in einer Mitteilung zitiert. Die Stimmung im Saal sei durch alle Altersklassen hinweg sehr gut gewesen. Während die ganz Kleinen bei den Stücken ab drei Jahren („Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ – Theater Maren Kaun) und ab zwei Jahren („Firiwizi Naseweis“ – Theater Couturier) gespannt und still der Handlung folgten, wurde beim Schauspieltheater von Tempus fugit („Elisa und die Schwäne“), das für Kinder ab sechs Jahren war, schon eifrig mit den Schauspielern interagiert. Märchenerzähler Ronald Mernitz („König und Königin Drosselbart“ ) wurde bei seinen musikalischen Einlagen mit der Ukulele tatkräftig rhythmisch unterstützt.

Die für die Corona-Situation mit Abständen neu entwickelte Bestuhlung im Saal bewährte sich. Podeste sorgten dafür, dass die Kinder in den hinteren Reihen gut das Geschehen verfolgen konnten. Begehrtes Fotomotiv war das neue Löwen-Maskottchen in Lebensgröße. Dieses gab es auch als Malvorlage, die die Kinder am Ende jeder Vorstellung mit nach Hause nehmen durften. Bis Ende April können die ausgemalten Malvorlagen inklusive Namensvorschlag für den noch namenlosen Löwen beim Kulturamt abgegeben werden. Der Gewinner des Wettbewerbs erhält fünf Freikarten für eine Kinderveranstaltung seiner Wahl.