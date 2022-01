von Petra Wunderle

Der Blick der Zuschauer ist zu den Ringern und dem Schiedsrichter auf der Matte gerichtet. Plötzlich bleibt ein Ringer liegen, der Kampf endet abrupt. Dass er Schmerzen hat, ist auf der Zuschauertribüne zu sehen. Der Mannschaftsarzt eilt auf die Matte, mit geübten Händen tastet er den Ringer ab.

Diese Vorgehensweise ist für Andreas Köppen-Castrop Routine. Bei jedem Heim- und vielen Auswärtskämpfen, in vollgefüllten Hallen oder momentan coronabedingt mit reduzierten Zuschauerzahlen ist der Chirurg und Sportmediziner, der die Adelhausener Ringer vor fünf Jahren übernommen hat, mit dabei.

Das Einsatzgebiet mit den Ringkämpfen ist sehr groß, es reicht bis in den hohen Norden und nach München. Er begleitet die Ringer der ersten Bundesliga des TuS Adelhausen, ist aber für alle Sportler der großen TuS-Familie da. Freundschaften sind entstanden, dabei geht es nicht nur um die medizinische Versorgung beim Ringen. Die Mitglieder des TuS Adelhausen haben Vertrauen in den Arzt, der seit 1. November im MVZ in Schopfheim arbeitet und im Kreiskrankenhaus in Rheinfelden operiert.

Viele Sportler betreut

Trotz Vollzeitjob hat sich Köppen-Castrop zusätzlich als Mannschaftsarzt zur Verfügung gestellt. Und das kam so: 21 Jahre lang hat der Mediziner in einer Praxisklinik in Müllheim gearbeitet, er hat viele Sportler – vom Fußballer bis zum Basketballspieler – aus der ganzen Region betreut. Mit den Ringern aus Weitenau-Wieslet ist er 2011 im wahrsten Sinne des Wortes auf die Matte gegangen.

Inzwischen hat die Betreuung der Adelhausener Ringer Vorrang. „Das ist eine ganz liebenswerte Truppe. Sportler und Betreuer, da ist viel Enthusiasmus, da ist ganz viel Herzblut drin“, sagt der Chirurg mit Schwerpunkt Gelenkchirurgie. Samstagabend ist bei dem Mediziner regelmäßig Ringen angesagt. „Das macht mir Spaß, es ist ein ganz anderer Aspekt in meinem Leben und meine Familie steht voll dahinter.“ Er hat selbst viele Jahre Tennis und Volleyball gespielt und sich zwischenzeitlich dem Laufen und der Teilnahme an Marathons verschrieben.

In wenigen Sekunden zur Stelle

Die zweite Halbzeit ist voll im Gange. Bis jetzt hat es keine Verletzungen gegeben. Sascha Keller ringt und wird verletzt. Andreas Köppen-Castrop ist in wenigen Sekunden bei dem Adelhausener Ringer. Mit ihm Physiotherapeutin Sabine Rhein vom Team Greenfield Sport- und Physiotherapiepraxis in Weil am Rhein. Köppen-Castrop testet die Beweglichkeit des Ringers und übernimmt die Erstversorgung. Sascha Keller hat glücklicherweise nur ein muskuläres Problem, zur weiteren Versorgung geht es dann unter der Woche in die Praxis des Vereinsarztes.

Zur Person Andreas Köppen-Castrop ist Arzt für Chirurgie und Sportmedizin. Er arbeitet seit 1. November im MVZ in Schopfheim und operiert im Kreiskrankenhaus in Rheinfelden. Seit einigen Jahren ist der Mediziner Mannschaftsarzt des TuS Adelhausen. Andreas Köppen-Castorp begleitet die Ringer der ersten Bundesliga, ist aber für alle Sportler des TuS da.

„So glimpflich geht es nicht immer ab, beim Ringen sind Schulter-, Ellenbogen- und Fingergelenkluxationen, sowie Bizepssehnenrisse an der Tagesordnung. „Das sind schwere Verletzungen, die Sportler werden noch vor Ort mit Infusionen und Schmerzmitteln versorgt, dann in die Klinik gefahren und eventuell operiert“, beschreibt es der Facharzt. Ringer Felix Krafft zum Beispiel ist aktuell außer Gefecht, er hat sich beim Ringen die Bizepssehnen gerissen. Der Kampfabend ist zu Ende, die Ringer vom Berg siegen gegen den KV 03 Riegelsberg mit 24:8 Punkten. Somit geht es im neuen Jahr in die Play-Offs, der TuS Adelhausen ringt am 8. Januar gegen den ASV Schorndorf.

Lob für Doktor

Am Schluss, die Zuschauer sind fast alle weg, kommt Adrian Güney in den Kraftraum. Der 86 Kilo-Freistil-Ringer des TuS-Adelhausen lässt sich vom Vereinsarzt impfen, er bekommt die Booster-Spritze gegen Corona. „Unser Doc ist super“, so der Kommentar des Spitzenringers.