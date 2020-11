von dos/afs

Aufgrund der hohen Infektionszahlen im Kreis Lörrach hat das Landratsamt die Maskenpflicht erweitert. Damit gilt diese auch auf allen Märkten sowie in deren Umfeld, in Parkhäusern, auf Spielplätzen (ab 14 Jahren), bei Bestattungen und in Innenstädten. In Rheinfelden ist dieser um die Karl-Fürstenberg-Straße und den Bahnhofsbereich definiert und erstreckt sich auch über den Einkaufsbereich am Bahnhof und das Rathaus. Die Verwaltung hat Hinweisschilder angebracht.

Auf Anordnung des Kultusministeriums gilt an allen weiterführenden Schulen Maskenpflicht im Unterricht sowie auf Begegnungsflächen wie Fluren, Treppen und Pausenhöfen, sobald die landesweite 7-Tages-Inzidenz über 35 liegt. Darüber hinaus hat sich die Stadt entschlossen, das auch auf Betreuungsangebote an den Grundschulen auszuweiten. Die Kinder werden dort größtenteils jahrgangsübergreifend betreut. Die Maskenpflicht verhindere, dass bei einem Coronafall nicht sofort die gesamte Gruppe samt Betreuer in Quarantäne müsse, so Vanessa Hünerli vom Hauptamt der Stadt.