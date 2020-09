von Horatio Gollin

2019 stürzte ein Teil der Pfarrmauer an der St. Gallus-Kirche in Warmbach ein. Ein Jahr später ist die denkmalgeschützte Mauer im vorherigen Zustand wieder aufgebaut. Eine Spezialfirma hat die Mauer im Felsen verankert und Drainagen sorgen für den Abfluss von Wasser.

Seit mehr als 170 Jahren dient die Sankt Gallus-Kirche den Gläubigen in Warmbach als Gotteshaus. Erbaut wurde die Kirche zwischen 1840 und 1850, sagt Günter Schmidt, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats der katholischen Kirchengemeinde Rheinfelden. 1930 wurde sie erweitert und der Kirchturm auf 30 Meter aufgestockt. 1936 wurde schließlich das Pfarrhaus neben der Kirche errichtet. Die Kirche steht am Hang und unterhalb liegt eine Wiesenfläche. An einer Stelle, die nicht von der Mauer verkleidetet wird, sind Bearbeitungsspuren am Felsen zu erkennen, die einen früheren Steinbruch vermuten lassen. Wie alt die Pfarrmauer ist, die den Hang, an dem beide Gebäude stehen, verkleidet und stützt, ist Schmidt nicht bekannt.

Groß war allerdings der Schrecken, als es im Juni 2019 einen Hangrutsch gab und ein mehrere Meter breites Stück der Pfarrmauer sich löste und auf die Wiese stürzte. Ursache war vermutlich starker Regen. Oberhalb des eingebrochenen Mauerabschnitts steht der Kirchturm, und es stellt sich gleich die Frage, ob dieser noch sicher steht. Zunächst ließ die Kirchengemeinde Schürfungen mit dem Bagger vornehmen, um ein genaueres Bild vom Untergrund zu bekommen. Allerdings brachte diese nur wenig Erkenntnis. Zur genaueren Erkundung des Bodens wurden Kernbohrungen vorgenommen. „Es ging darum zu wissen, wie stabil die Kirche noch ist“, erklärt Markus Sailer vom Pfarrgemeinderat. Die Bohrungen ergaben, dass sowohl die Kirche als auch der Kirchturm auf Felsen stehen und keine Einsturzgefahr drohte.

Da das gesamte Ensembles aus Kirche, Pfarrhaus und Mauer als Kulturdenkmal eingestuft ist, verlangte die Denkmalschutzbehörde die Wiederherstellung des vorherigen Zustandes und einen Wiederaufbau mit Bruchsteinen. Dadurch wurde die Reparatur der Mauer für die Kirchengemeinde teuer. Ihre Wiederherstellung kostete mehr als 300.000 Euro, sagt Schmidt. Sailer ergänzt, dass günstigere Alternativen zwar angedacht wurden, aber am Denkmalschutz scheiterten. Seitens des Landes Baden-Württemberg gab es im Rahmen des Denkmalförderprogramms 2020 einen Zuschuss in Höhe von 31.000 Euro, und auch das Ordinariat bezuschusste die Wiederherstellung der Pfarrmauer.

Über den Herbst und den Winter wurde die Schadstelle mit Folie abgedeckt. Mit der Sanierung konnte dann im April begonnen werden. Coronabedingt kam es zu ein paar Verzögerungen. Seit Mitte Juli aber ist die Mauer wieder aufgebaut. Eine Spezialfirma verankerte das Mauerwerk. Drainagen wurden eingebaut, damit sich kein Druck unter der Mauer aufbauen kann und diese erneut Schaden nimmt. Das Gelände oberhalb muss noch eingeebnet werden und auch ein Zaun fehlt noch, dann sind die Arbeiten endgültig abgeschlossen. Die Pfarrgemeinde hofft, dass die Pfarrmauer jetzt wieder für mindestens 100 Jahre sicher steht.