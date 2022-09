von Horatio Gollin

Der Marktplatz „Klimaschutz & Ehrenamt“ bot einen gelungenen Auftakt zur bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen Engagements und den Nachhaltigkeitstagen Baden-Württemberg. Mit dem Dorfflohmarkt Herten und der Aktion „Aus Alt mach Neu“ im AWO-Sozialkaufhaus Schatzkästlein fanden zeitgleich noch weitere Events in diesem Rahmen statt.

Als Sohle der Sandalen dienen alte Autoreifen. Die Sandalen fertigt ein alter Mann in Marokko, erklärt Aicha Schwarzer vom Runden Tisch Mitgemischt, der gute Kontakte zu einem Verein in Marokko unterhält, der Upcycling macht. Stoffverzierungen an einem Korb wurden aus der Wolle eines alten Pullovers gefertigt, zum Färben werden die Schale von Roter Beete oder das Gewürz Kurkuma genutzt.

Gute Beispiele für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, für den der Marktplatz „Klimaschutz & Ehrenamt“ steht. Da passt es, dass nur wenige Schritte weiter die BUND-Ortsgruppe über ihre Streuobstwiese in Nordschwaben informiert. „Wir brauchen Leute, die beim Baumschnitt helfen“, spricht Anette Lohmann die zweite Zielsetzung des Marktplatzes an, die Gewinnung Ehrenamtlicher für die Vereine.

Beim Marktplatz „Klimaschutz & Ehrenamt“ auf dem Oberrheinplatz reihte sich am Samstag ein Infostand an den anderen. Die Stadtverwaltung beteiligt sich in Zusammenarbeit mit der Freiwilligenagentur Rheinfelden und dem Netzwerk Ehrenamt und Quartier bereits zum fünften Mal an der bundesweiten Woche des bürgerschaftlichen Engagements, diesmal in Kombination mit den Nachhaltigkeitstagen Baden-Württemberg. Der Marktplatz findet zum dritten Mal statt.

„In den zwei Corona-Jahren gab es nur kleinere dezentrale Events, aber wir wollten den Vereinen und Gruppierungen die Möglichkeit geben, sich wieder zu präsentieren“, sagt Stefanie Franosz, Leiterin der Freiwilligenagentur. Die städtische Klimaschutzbeauftragte Tabea Lerch ergänzt: „Wir haben das mit den Nachhaltigkeitstagen verbunden, weil viele Vereine sich für den Klima- und Umweltschutz einsetzen.“

Präsenz zeigt die Energieagentur Südwest mit Energieberater Jürgen Dilger, der vor allem Fragen rund um Heizungen und Stromsparen beantwortet. Der Stadtseniorenrat präsentiert die Notfalldose, die Versorgungs- und die Erbschaftsmappe. Der Bildungs- und Kulturverein Rosinka sorgt mit Tanzauftritten von Kindern für Abwechslung. Vor Ort sind das St. Josefshaus Herten, das Familienzentrum, der Chor Tonart Nollingen, die Volkshochschule und die Volkskunstbühne.

Die evangelische Kirche stellt ihre Klimaschutzmaßnahmen vor. Es gibt Infos zu Foodsharing, zur Online-Plattform Crossiety und zum Lastenrad Rezi. Erstmals beteiligt sich der SKM-Betreuungsverein, der Menschen im Alter gesetzlich betreut. „Wir brauchen dringend ehrenamtliche Helfer“, sagt Rolf Reissmann. Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt betreut der Verein im Landkreis Lörrach 260 Menschen.

Ein Schaufenster ist mit Girlanden aus Stoffresten bestückt. Darunter stehen aus Kaffeetüten hergestellte Taschen und hängen Türkränze, gefertigt aus Bäckereitüten. Die Ehrenamtliche Antonia Büche erklärt, dass das Schaufenster noch für eine Woche zur Anregung der Bürger so bestehen bleibt.

Fazit fällt verschieden aus

„Das Interesse ist ganz okay“, sagt Aicha Schwarzer vom Runden Tisch Mitgemischt. Rolf Karrer vom Stadtseniorenrat meint: „Das Interesse ist leider nicht ganz so groß, wie wir gedacht haben.“ Jürgen Dilger wiederum freut sich über eine gute Frequenz. Bei dem kühlen Wetter und zeitweiligem Nieselregen sind nur wenig Menschen unterwegs. „Ich bin doch erstaunt, dass trotz des kalten Wetters relativ viel los ist“, meint Franosz. Ein Helfer berichtet, dass angesichts der Wetterprognose zwei Tage zuvor sogar über eine Absage des Marktplatzes nachgedacht, dann aber entschieden wurde, ihn doch auszurichten.

Bis Ende September gibt es etwa 20 Veranstaltungen, die im Zeichen von Ehrenamt und Klimaschutz stehen. Parallel zum Marktplatz veranstaltete der Verein Dorfkultur Herten den vierten Dorfflohmarkt „Krimskrams und Kunst“. Der Flohmarkt wurde erstmals um einen Hobbykunstmarkt erweitert und Hertener Hobbykünstler präsentierten ihre Kunstwerke. Parallel lief im Awo-Sozialkaufhaus Schatzkästlein die Aktion „Aus Alt mach Neu“.