von Roswitha Frey

Für einmal blieb die Orgel bei der jüngsten Marktmusik in der Christuskirche stumm. Stattdessen standen zwei andere Instrumente im Fokus: Klavier und Violine. Der Rheinfelder Kirchen- und Schulmusiker Bernd Vogel, der am historischen Blüthner-Flügel von 1912 spielte, und der Geiger Giovanni Barbato, Mitglied des Basler Sinfonieorchesters, spannten in ihrem Programm unter dem Titel „Deutsch-russische Beziehungen“ einen Bogen zwischen Barock und dem 20. Jahrhundert.

Die beiden Musiker stellten Werke des Barockmeisters Johann Sebastian Bach und des russischen Komponisten Dimitri Schostakowitsch einander gegenüber. Es erklangen sowohl Präludien aus dem „Wohltemperierten Klavier“ Teil 2 von Bach als auch Präludien aus den Zyklen op. 34 und 87 von Schostakowitsch. Im direkten Gegenüber ließ sich gut heraushören, die der russische Komponist in seinem späteren Zyklus an das Vorbild Bach anknüpft, aber dennoch seine eigene Klangsprache einbringt.

Wunderbar transparent im Klang spielte Bernd Vogel am Blüthner-Flügel die Präludien A-Dur und f-Moll von Bach. Dabei zeigte sich, dass dieses historische Klavier mit seinem intimen Klang sich ideal für Kammermusik eignet. Zusammen mit dem aus Neapel stammenden Geiger Giovanni Barbato führte Vogel die Präludien e-Moll, cis-Moll und Des-Dur aus der Sammlung op. 34 sowie die Präludien A-Dur und c-Moll aus dem Zyklus op. 87 von Schostakowitsch auf. Es war bewundernswert, wie differenziert die Musiker in der Kürze dieser Stücke eine enorme Intensität des Ausdrucks entfalteten. In diesen Miniaturen klang Lyrisches ebenso an wie Expressives und Energisches, Getragenes und Melancholisches ebenso wie Zartes, Liedhaftes, das an schwermütige russische Lieder denken ließ. Giovanni Barbato beeindruckte mit exquisiter Bogentechnik, weichem sanglichem Ton, einer superben Klarheit in der tonlichen Gestaltung. In berührendem Ausdruck klang sein Violinspiel in den elegischen mollgetönten Präludien. Auch Pianist Bernd Vogel agierte mit Einfühlsamkeit und Klangsensibilität, so dass sich in diesem „Schostakowitsch en miniature“ ein faszinierender Mikrokosmos an Klangwelten auftat.

Zum Schluss spielten Barbato und Vogel den zweiten Satz aus Bachs Violinkonzert a-Moll BWV 1041, in dem der Geiger mit überaus kantablem, singendem Violinton und tiefer Innigkeit des Ausdrucks für sich einnahm, feinfühlig begleitet von seinem Partner am Klavier: ein sehr tiefsinnig ausgehorchter Bach. Bernd Vogel, der viele Jahre den Kammerchor Rheinfelden geleitet hat, ist ein gern und oft gehörter Gast bei den Marktmusiken und ist in dieser Reihe mehrfach mit interessanten Orgelprogrammen aufgetreten. Ihn einmal am Flügel zu hören, zusammen mit dem exzellenten Violinisten, war für die zahlreichen Zuhörer eine Bereicherung und Abwechslung. Das Konzert habe gezeigt, wie Musik Verbindungen zwischen Ländern, Epochen und Instrumenten schaffen könne, sagte Kirchenmusikdirektor Rainer Marbach. Er dankte dem Publikum, „das uns auch in der Corona-Zeit so treu geblieben ist.“