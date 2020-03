von sk

Kräfte der Bundespolizei haben am Montagvormittag im Rahmen der vorübergehend wieder eingeführten Grenzkontrollen die Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn kontrolliert. Gegen 9.45 Uhr erreichte laut Polizeibericht ein Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen die Kontrollstelle, wurde angehalten und sollte kontrolliert werden. Der Beifahrer öffnete demnach dazu das Fenster zur Hälfte, verweigerte aber die Herausgabe von Ausweisdokumenten und gab an, dass sowohl die Grenzkontrollen als auch die Corona-Krise eine Lüge wären und er, auch ohne sich auszuweisen, einreisen dürfe.

Auch erneute Aufforderungen blieben laut Polizeibericht erfolglos, weshalb die Fahrerin aufgefordert wurde, auf die Parkposition zu fahren. Dies habe der Beifahrer durch einen Griff ins Lenkrad verhindert und habe seine Weigerung sowie andere Äußerungen wiederholt. Dadurch, dass das Fahrzeug die Einreisespur blockierte, musste der Verkehr über die Ersatzspur umgeleitet werden. Auch in der Folge verweigerten die deutschen Staatsangehörigen die Mitwirkung an der Grenzkontrolle, unter anderem schloss der Mann sein Fenster und verriegelte das Fahrzeug, was eine Kommunikation erheblich erschwerte, so die Polizei.

Gegen 11 Uhr stieg die Frau unerwartet aus dem Fahrzeug aus, wodurch die Beifahrertür geöffnet werden konnte. Nach erneuter Erklärung händigte der Mann deutsche Reisepässe für sich, seine Frau und seinen 17-jährigen Sohn aus. Aufgrund seines Verhaltens wurde gegen den 58-Jährigen ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Auch dabei verweigerte der Mann jegliche Mitwirkung. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde den Fahrzeuginsassen gegen 12.25 Uhr die Weiterreise gestattet.