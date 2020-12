von sk

Zu einem häuslichen Unfall in Verbindung mit illegalem Waffenbesitz kam es am Dienstag, 29. Dezember, gegen 18 Uhr in Rheinfelden.

Laut Polizeibericht schoss sich ein 53-jähriger Mann beim Reinigen eines Revolvers unbeabsichtigt in die Hand. Er zog sich dabei schwerwiegende Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt wurden.

Der Mann will den Revolver vor 20 Jahren auf einem Schrottplatz gefunden haben. Er gelangt zur Anzeige wegen dem illegalen Besitz einer Schusswaffe.