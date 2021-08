von Valentin Zumsteg

Wo ist der Sommer geblieben? Manch einer mag sich diese Frage angesichts der Wetterlage der vergangenen Wochen gestellt schon haben. Seit kurzem gibt es eine Antwort: Der Sommer ist im Rheinfelder „Kronenhof“. Zumindest zeigt der Maler Viktor Hottinger dort seine „zwölf Sommer-Bilder“. Sie strahlen eine warme, fröhliche und verspielte Atmosphäre aus.

Eis und Wespen

„Ich will den Sommer zeigen, wie er sein kann. Deswegen habe ich Glacés, Sommersprossen, aber auch Wespen gemalt. Es sind keine typischen Hottinger-Bilder“, sagt der Künstler mit einem Lachen. Und weil der Sommer in diesem Jahr halt ist, wie er ist, gehört zu jedem Bilderständer auch ein Schirm, der die Werke vor Regen schützt.

Die ersten Skizzen für alle Bilder sind im Sommer 2020 in den Rheinfelder Gassen entstanden. Viktor Hottinger hatte sich damals mit seiner Staffelei nach draußen begeben und im Städtchen gemalt. „Ich musste raus, wieder unter die Leute“, erzählt der Künstler. Denn nach dem Tod seiner Frau 2016 hatte er sich für längere Zeit stark zurückgezogen. „Das war ein Verarbeitungsprozess“, sagt er rückblickend.

Bei seiner Sommeraktion im vergangenen Jahr kam er mit vielen Passanten ins Gespräch. Die Leute waren neugierig, stellten Fragen. „Es gab zahlreiche Begegnungen – und die Pausen kamen auch nicht zu kurz“, erzählt Hottinger. Gemalt hat er unter anderem an der Schifflände, im Rumpel, in der Marktgasse und beim alten Zoll. Doch wo genau die ersten Entwürfe entstanden sind, spielte meistens keine Rolle. Denn Hottinger wollte nicht die Häuser und Gässchen abbilden, sondern die Atmosphäre einfangen. Nach zwölf Tagen hatte er zwölf Skizzen, aber noch keine fertigen Bilder. Diese entstanden erst später in seinem Atelier.

Als er im vergangenen Jahr zu malen begonnen hatte, war noch offen, ob es später eine Ausstellung geben sollte. Schließlich hat sich Hottinger dafür entschieden. „Ich dachte, der Kronenhof wäre ein guter Ort. Denn für mich war klar, dass ich diese Bilder, wenn schon, draußen zeigen möchte.“ Die Anwohner waren einverstanden und so stand der Sache nichts mehr im Wege.

„Dank der Ausstellung sind die Bilder auch fertig geworden. Sonst hätte ich wohl noch länger gewartet, bis ich sie fertig male“, sagt Hottinger, der in den vergangenen Monaten intensiv daran gearbeitet hat. Jetzt freut er sich auf das Publikum – und wieder auf zahlreiche Begegnungen.

„Zwölf Sommer-Bilder“: Freilicht-Ausstellung im Kronenhof (Marktgasse 8) und beim Känzeli in Rheinfelden. Bis 28. August jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Jazzkonzerte mit den „N‘Awlins Five“ jeweils am Samstag, 14. August, und am Samstag, 28. August, von 11 bis 13 Uhr.