von Petra Wunderle

Es gibt sie noch: Die kleinen Back- und Kochbüchlein Made im Dinkelbergdorf Adelhausen. „Run ans Kuchbüffet“, „Fotzelschnitte & Öpfelbabbe“ und „Vo Neujohrswegge bis Zuckerbrötli“ sind einzeln und im Dreier-Pack zu haben. Alle drei Ausgaben sind das Gemeinschaftswerk von Silvia Gerbode, Petra Heck und Heidi Kuder.

„Wir haben noch einige Exemplare, der Erlös kommt ausschließlich dem guten Zweck zugute und mit dem Erwerb hat man etwas Wertvolles in der Hand“, sagt Heidi Kuder. Sie findet, dass die kulinarischen Büchlein zum Beispiel ein schönes Weihnachtsgeschenk sind. Das Adelhausener Trio hat im Jahre 2012 mit „Run ans Kuchenbüffet“ angefangen. In dem Erstlingswerk sind viele Kuchen- und Backrezepte von süßen Werken verewigt, die auf der Kuchentheke von TuS Adelhausen und LCM Rheinfelden drei Jahrzehnte lang für einen guten Zweck angeboten wurden.

2019 fand zum letzten Mal der Benefizlauf Rund um Adelhausen mit Kuchenbüffet statt. Gerade wegen des Erfolgs den Büchleins „Run ans Kuchenbüffet“ machte sich das Trio 2015 an „Fotzelschnitte & Öpfelbabbe“.

Hier werden kulinarische Schmankerl aus vergangenen Zeiten, wie zum Beispiel „Spundenkäs“ oder „Öpfelbabbe (Apfelmus) mit Brösmeli und Brägel“ verraten. Das Kochbüchlein „Vo Neujohrswegge bis Zuckerbrötli“ ist vor zwei Jahren erschienen. Es deckt die ganze Bandbreite des Jahres mit saisonalen Speisen abgedeckt, angefangen vom Neujahrswegge über Fasnachtsscherben, Weinküchle, Zwetschenauflauf, Wildsauleber und Mieltsche bis Gschwelti mit Zieger. Die Rezepte sind sehr gut verständlich beschrieben und die Zutaten hat jeder in der Küche.

Geld für guten Zweck

Wer in den Koch- und Backbüchlein blättert, der kann auch schmunzeln. Die Künstlerin Petra Heck hat jedes Rezeptbuch menschlich illustriert. Von den bisher verkauften Back- und Kochbüchlein konnten bislang über 30.000 Euro an den Förderverein krebskranker Kinder in Freiburg überwiesen werden. „Das ist für uns Herzenssache“, bezeugt Heidi Kuder. Ein Buch kostet 13 Euro, im Dreier-Set beträgt der Verkaufspreis 33 Euro.