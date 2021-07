von Verena Pichler

Von Donnerstag an genießen die Schüler sechs Wochen Sommerferien. In dieser Zeit wird die Stadtverwaltung Rheinfelden mit Blick auf die noch immer nicht ausgestandene Corona-Pandemie das neue Schuljahr vorbereiten. Wie Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler in der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete, werde man analog zur Sommerpause 2020 auch nun alle Schulen begutachten, um die Lüftungsmöglichkeiten zu überprüfen. „Defekte oder ungeeignete Fenster werden ersetzt, wo keine Reparatur möglich ist, werden Luftreinigungsgeräte aufgestellt.“ Dies sei auch in Räumen der Fall, die von verschiedenen Gruppen genutzt würden.

Teuer und langsam

Das Bundesförderprogramm für stationäre Luftreinigungsgeräte ist für die Stadt unter anderem wegen des hohen Eigenanteils – laut Verwaltung eine hohe siebenstellige Summe – nicht attraktiv. Auch dauert das Verfahren zu lange, denn von der Ausschreibung bis zur Installation würden pro Schule Monate vergehen, also würde der Einbau im laufenden Betrieb erfolgen müssen.

Daher wird die Stadt das Landesförderprogramm für mobile Geräte weiterverfolgen, das eine Förderung von bis zu 50 Prozent der Anschaffungskosten, aber auch der Miete solcher Geräte vorsieht. Wie Schuler erklärte, würden diese Luftreiniger in den Räumen eingesetzt, die schwer oder nicht zu belüften seien – was eine geringe Anzahl sei. Auch verwies Schuler auf Studien, die nach wie vor dem regulären Fensterlüften die höchste Wirksamkeit bescheinigten, neben den üblichen AHA-Regeln, dem Testen und den Impfungen.