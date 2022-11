Rheinfelden/Schopfheim vor 2 Stunden

Löwe Reno aus dem Kinderbuch von Erzieherin Kristina Müller soll Mädchen und Jungen inspirieren

Kristina Müller ist Schopfheimerin und arbeitet in der Evangelischen Kita in Warmbach. Jetzt bringt sie ihr erstes Kinderbuch heraus und will Kinder durch die Geschichte eines kleinen Löwen inspirieren.