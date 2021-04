von Petra Wunderle

Frau Suhr, haben die Dinkelberger Landfrauen etwas für ihr Jubiläum geplant?

Wie alle anderen Vereine können auch wir nichts machen in diesen Zeiten. Aber wir haben alle mit einer Oster-Tüte überrascht. Ganz nach dem Motto „Auferstehung der Vereinstätigkeit“ waren Piccolo Sekt und Salzbrezeln in der Ostertüte, um dann jeder für sich daheim, aber gedanklich zusammen, miteinander anzustoßen.

Wir leben in einer digitalen Welt, was nutzen sie davon bei den Dinkelberger Landfrauen?

Wir haben eine Homepage, verfügen über Computer, schreiben E-Mails und WhatsApps und fotografieren digital. Dringende Angelegenheiten werden auch mal per Telefon besprochen. Der Informationsaustausch mit unseren Mitgliedern erfolgt aber vor allem per Mail oder landet in Papierform im Briefkasten. Wir verschließen uns der Digitalisierung nicht, legen aber großen Wert auf den persönlichen Austausch, um allen Mitgliedern die gleichen Möglichkeiten der Zugehörigkeit zu geben.

Die Dinkelberger Landfrauen genießen einen legendären Ruf, sie sind bekannt für ihre Festivitäten, Kurse, Vorträge – kurzum, es ist ein rühriger und geselliger Verein. Wie wird es weitergehen?

Wir müssen abwarten, was uns die Zukunft bringt. Unsere Politiker sollten lernen, jenes zu verstehen, was für uns Menschen untereinander wichtig ist. Und dazu gehört auch ein ganz normales Vereinsleben mit all den Aktivitäten, die wir in den letzten 29 Jahren durchführen konnten. Wenn das möglich ist, setzten wir Dinkelberger Landfrauen alles daran, weiterzumachen. (pmü)

Zur Person Christel Suhr, 57, ist Gründungsmitglied. Sie gehört dem Führungstrio an, ist gelernte ländliche Hauswirtschafterin und betreibt einen Bauernhof. Sie hat zwei Kinder und vier Enkel. Im Landfrauenbezirk Lörrach ist sie Vizevorsitzende.