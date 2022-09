von Hannah Steiert

Mit Zeitung verhangene Schaufenster, auf einem Schild steht eine kurze Notiz: So sehen viele Läden aus, die leer stehen. In Grenzach-Wyhlen, Rheinfelden und Schwörstadt gibt es allerdings nur wenige davon. Die drei Kommunen haben ihre eigenen Probleme. Und nicht immer muss Leerstand schäbig aussehen.

Leerstände verschönern Wenn doch einmal etwas leer steht, muss das nicht unbedingt negativ für das Ortsbild sein. Eine optisch ansprechende Aufmachung sei auch für den Verkäufer gut, liege aber auch in seiner Hand, sagt Rheinfeldens Wirtschaftsförderer Michael Meier. „Wenn jemand ein Interesse daran hat, seine Ladenfläche zu vermieten, kann er für die Zeit des Leerstands auch eine kreative Zwischenlösung finden. Nur mit Zeitungspapier das Fenster abzukleben, welches dann von der Sonne vergilbt und herunterhängt, macht die Situation nicht attraktiv“, sagt Meier. Seine Ideen: „Man kann sich mit einem regionalen Künstler kurzschließen, dass er seine Bilder ausstellt. Man kann regionale Angebote von anderen Händlern und Dienstleistern temporär ausstellen.“ Doch das können weder Stadt noch Wirtschaftsförderung übernehmen.

Dort, wo der Schmidts-Markt in Wyhlen früher Lebensmittel verkaufte, ist heute nichts. Das Gebäude steht leer. Und das schon lange. Im Herbst vergangenen Jahres gab es etwas Hoffnung: Gespräche wurden geführt mit einem möglichen Pächter, der ungarische Spezialitäten verkaufen wollte. Doch daraus wurde nichts.

Die Stadt sucht weiter nach einem geeigneten Pächter. Als „ein bisschen unbefriedigend“, bezeichnet Hauptamtsleiter Stephan Schmidt die Lage: „Wir wollen vorwärtskommen.“ Es würden aktuell zwar Gespräche laufen, aber nach wie vor sei es ein offenes Feld. Etwas optimistischer klingt dagegen Wirtschaftsförderin Silke D‘Aubert. „Unsere Aussage ist, dass sich dort wer gefunden hat. Aber wann der reinkommt, weiß ich nicht.“

Der ehemalige Schmidts-Markt ist aber eher die Ausnahme in Grenzach-Wyhlen. Sonst gebe es keinen nennenswerten Leerstand. In Grenzach gebe es zwei Gebäude, die in der Übergangsphase sind – die Folgenutzung ist jeweils bereits geklärt, so D‘Aubert. Ähnlich sieht es in Schwörstadt aus. Drei leere Geschäfte gebe es momentan, sagt Jaqueline Dumont, Fachbereichsleiterin Finanzen und Personal, die für die Liegenschaften der Gemeinde zuständig ist.

Für die Stadt Rheinfelden hat Wirtschaftsförderer Michael Meier vor einem halben Jahr Daten zum Leerstand erhoben: Neun bis zehn solcher Lücken mit 1200 bis 1500 Quadratmetern Ladenfläche gebe es momentan in der Innenstadt. Auf die 18.000 Quadratmeter Verkaufsfläche in der Innenstadt gerechnet ist das eine Quote von sechs bis acht Prozent. Berechnet man sie für ganz Rheinfelden, sind es sogar weniger als zwei Prozent.

Ein Grund zur Panik ist der Leerstand in der Region also nicht. Das zeigt sich auch beim Spaziergang durch die Rheinfelder Innenstadt. Hier und da gibt es zwar ein mit Papier verklebtes Schaufenster, aber die einzelnen Läden sind gut verteilt. „Der Leerstand ist nicht wirklich in der Summe wahrnehmbar“, sagt Meier. Das sieht man auch in den umliegenden Geschäften ähnlich. „Das ist kein Problem“, sagt Livio Calchera, dessen Eiscafé „Dolomiti“ direkt gegenüber des leerstehenden Gebäudes steht, in dem bis Juli die Commerzbank war. Das größere Problem sei, dass die Innenstadt nahezu tot wäre.

„Leerstand ist nur schwer steuerbar“, sagt Meier. Die Gründe dafür sind vielfältig. Mal sind sie individuell: In welchem Zustand ist die Immobilie? Was bietet sie? Mal sind die Gründe aber auch wirtschaftlich, beispielsweise wenn Kunden durch gestiegene Preise wegbleiben und Ladeninhaber dadurch insolvent werden. Doch auch die Attraktivität der Innenstadt ist ein Faktor. Zwar vermittle die Wirtschaftsförderung zwischen Vermietern und Interessenten, trotzdem müsse eine attraktive Innenstadt das Anliegen von allen sein. Aufenthaltsqualität, Barrierefreiheit, Sauberkeit und Sicherheit spielen eine Rolle. Und der Standort.

„Wir können ja keinen zwingen, sich hier anzusiedeln“, sagt Jaqueline Dumont von der Gemeindeverwaltung Schwörstadt. Viele Kunden würden eher in die nächsten größeren Städte gehen, als in Schwörstadt einzukaufen. Auch der starke Durchgangsverkehr trage nicht zur Attraktivität bei. Trotzdem arbeite man grundsätzlich daran, das Gewerbe auch in der Gemeinde zu erhalten.

In Grenzach-Wyhlen hat man weniger ein Problem mit zu viel Leerstand als mit zu wenigen freien Flächen. „Das Interesse ist da, nur der Platz nicht“, sagt Silke D‘Aubert. Man wolle mehr Gastronomie ansiedeln, ein Café. Die Lage sei hier ein Pluspunkt. Viele Schweizer kämen zum Einkaufen. Wenn ein Geschäft einmal frei werde, überlege man genau, was man brauchen könne. Ein Ladengeschäft für Geschenke ist ein Wunsch von D‘Aubert.