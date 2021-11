Mit Nachverdichtung kann zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden – das ist aber nicht unumstritten. So gehen Rheinfelden und Schwörstadt mit dem Thema um

Rheinfelden/Schwörstadt – Bauplätze am Hochrhein sind knapp und begehrt. Da liegt es nah, Baufenster auszuweiten und Lücken zu schließen. „Das Thema der Innenraumverdichtung im Siedlungsraum der Stadt Rheinfelden ist teilweise umstritten. Insbesondere in den Ortslagen werden immer wieder zu massive Bauvorhaben, die sich nach Auffassung der Öffentlichkeit kaum in die Umgebung einpassen, kritisiert“, sagt Rheinfeldens Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Dazu kommen ökologische Aspekte: Grünflächen können verloren gehen, die Luftzirkulation gerade in größeren Städten wird eingeschränkt und die Lebensqualität kann durch dichte Besiedlung sinken.

Es gilt also, eine ausgewogene Lösung zu finden: „Die Stadt Rheinfelden hat sich deswegen entschieden, eine für richtig empfundene Nachverdichtung alleine über die Grundstücke der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft zu ermöglichen“, erklärt Oberbürgermeister Eber­hardt. So soll etwa auf großflächige Parkplatzflächen zugunsten von Tiefgaragen verzichtet werden oder bereits versiegelte Flächen für Baumaßnahmen genutzt werden. Dies geschehe gerade beim Bau zweiter Mehrfamilienhäuser in der Römerstraße.

In ländlicheren Stadtgebieten hingegen sei Nachverdichtung nur im geringeren Maße möglich. Ein Beispiel aus dem Bauamt ist hier der Bebauungsplan „Ortskern Nollingen“, wo nur ein weiteres Gebäude mit drei Wohneinheiten entsteht. Um die richtige Balance zu finden, sollen die Anwohner im jeweiligen Quartier frühzeitig mit einbezogen werden, so Eberhardt weiter. Damit sollen maßvolle Lösungen gefunden werden, die allen Interessen gerecht werden. Außerdem suche man nach kreativen Lösungen: „Die Stadt wird künftig bei ihrem Gebäudebestand überlegen, ob es nicht auch hier Formen der Nachnutzung von Wohnen, beispielsweise bei dem Wegfall der dezentralen Feuerwehrgerätehäuser kommen kann.“

Rheinfelden sei zudem in einer Sondersituation: da es hier etwa in Oberrheinfelden Flächen im sogenannten Seveso-Störfall-Bereich gebe, können nicht überall nachverdichtetet werden. Dies führe dazu, das künftig brachliegende Flächen in anderen Stadtgebieten zunehmend wichtiger für die Schaffung neuen Wohnraums werden, so Eberhardt.

Auch in kleineren Kommunen ist Nachverdichtung ein wichtiges Thema, sagt Schwörstadts Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat. „Nachverdichtung bedeutet nicht unbedingt die Versieglung von Freiflächen. So gibt es etwa im ländlichen Raum Schöpfe, Schuppen oder Anbauten, die nicht mehr genutzt werden oder Dachgeschosse von bestehenden Gebäuden – auch das ist Innenraumverdichtung“, erklärt Trautwein-Domschat.

In Schwörstadt werden ebenso wie in anderen Gemeinden laufend die bestehenden Flächen erfasst und analysiert. Denn nur wenn nicht mehr nachverdichtet werden kann dürfen neue Flächen versiegelt werden. Denn in der aktuellen Fassung des Baugesetzbuches (BauGB) ist nun auch bundesweit festgelegt, dass Außenbereiche möglichst nicht weiter erschlossen werden sollen. So sollen Natur, Landschaft und auch landwirtschaftliche Flächen erhalten werden. „Es braucht sogenannte ‚Grüne Finger’, besonders in den Städten“, so Trautwein-Domschat.

Typisch für ländliche Gebiete seien große Grundstücke mit relativ kleinen Baufenstern: „Die Flächen wurden früher bewirtschaftet und etwa für Gemüseanbau genutzt“, erklärt Trautwein-Domschat. Oftmals würden dann die Kinder ihr eigenes Haus auf diesen ehemaligen Nutzgarten der Eltern oder Großeltern bauen wollen. Ein typischer Fall wären hier mehrere Bauprojekte in der Römerstraße. „Wir unterstützen solche Bauanträge und genehmigen üblicherweise die Ausnahmen zu den teils sehr alten Bebauungsplänen“, so Schwörstadts Bürgermeisterin. Auch im Gemeindeentwicklungsplan „Schwörstadt 2035“ sei die Schaffung neuen Wohnraums ein wichtiger Punkt.

Fördermittel gibt es für Nachverdichtung nicht – dafür ist aber Unterstützung über die Städtebauförderung möglich. „Das kann sehr attraktiv sein, dass sollte man prüfen“, so Markus Schramm, Geschäftsführer der Wohnbau Rheinfelden. Für solche gezielten Entwicklungsprojekte bekommen die Kommunen Geld von Bund und Land, müssen aber auch einen Eigenanteil einbringen. In ländlich geprägten Gemeinden bietet das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) Fördermittel das Landes für die Umnutzung vorhandener Bausubstanz zu Wohnraum, für Aufstockungen und Umbauten sowie für die Schließung von Baulücken.

