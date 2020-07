von Elena Borchers

Bürger haben am Montag um 11.55 Uhr der Feuerwehr gemeldet, dass aus der Hochspannungsleitung bei Adelhausen Richtung Ottwangen ein lauter Knall zu hören gewesen sei. Auch von einem „riesigen Feuerball“ sei die Rede gewesen, wie der Rheinfelder Abteilungskommandant Enrico Leipzig auf Nachfrage dieser Zeitung sagte. Laut einem Polizeisprecher war das Energieversorgungsunternehmen Energiedienst bereits vor Ort, als die Feuerwehr mit mehreren Einsatzfahrzeugen eintraf.

Als Ursache für den Knall vermuteten die Einsatzkräfte zunächst einen Kurzschluss in der Schweiz oder einen Ast, der zu nah an die Leitung herangewachsen sei. Laut Leipzig wurde auch in Betracht gezogen, dass ein Storch in die Leitung geflogen sei. Noch während Mitarbeiter von Energiedienst auf der Ursachensuche waren, meldeten Bürger der Feuerwehr um etwa 13 Uhr erneut einen Knall aus der Leitung. Schließlich konnten die Einsatzkräfte einen Baum ausmachen, der zu nah an die Leitung gewachsen war und daher für sogenannte „Überschläge“ gesorgt habe, berichtete Leipzig.

Laut Alexander Schilling, Sprecher der TransnetBW GmbH in Stuttgart, die für Betrieb, Instandhaltung, Planung und Ausbau von 3200 Kilometern Transportnetz im Land verantwortlich ist, habe der Baum bereits Brandspuren aufgewiesen. Da es sich bei der 380-Kilovolt-Leitung mit dem Namen „Asphard-Sierentz grün“ um eine grenzüberschreitende Leitung handelt, musste man sich zunächst mit den Netzleitstellen der Schweiz und Frankreichs sowie mit der Hauptschaltleitung in Wendlingen absprechen. Danach wurde die Hochspannungsleitung abgeschaltet und geerdet, damit der Baum sicher gefällt werden konnte. „Die Störung führte zu keinen Versorgungsunterbrechungen“, sagte der Sprecher. Es habe keine Unterbrechung der Stromversorgung gegeben.