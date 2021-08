von Verena Pichler

Vor 125 Jahren hat Gottlieb Daimler den ersten Lastkraftwagen vorgestellt, heute sind laut Statista allein in Deutschland 3,4 Millionen Lastkraftwagen zugelassen. Prognosen gehen davon aus, dass im Jahr 2024 rund 73 Prozent der Transportleistung im Güterverkehr in der Bundesrepublik auf der Straße erbracht werden. Ein Umstand, der auch in der Region um Rheinfelden herum zu bemerken ist. Das Problem: Die Infrastruktur für die Fahrer ist nicht im gleichen Maß gewachsen. Die Kraftfahrergewerkschaft kritisiert das seit Jahren.

Immer wieder Thema

In Rheinfelden sind parkende Lastwagen immer wieder Thema, sei es entlang der Karl-Fürstenberg-Straße, im Gewerbegebiet Einhäge oder in der Schildgasse. Einen ausgewiesenen Stellplatz für Lastwagen gibt es hingegen nicht – ebenso nicht in der Gemeinde Grenzach-Wyhlen.

Das ist bisher geschehen 2017 hatte der Bewohnerbeirat Oberrheinfelden bei einer Begehung der Karl-Fürstenberg-Straße angeregt, einen Sammelplatz für Lastwagen anzulegen. Dies wurde seitens der Verwaltung jedoch als kritisch gesehen, weil ein solcher Platz noch mehr Lastwagen anziehen würde. Allerdings merkte Stadtbauamtsleiter Wolfgang Lauer damals an, dass mangels echter Alternativen Verdrängung stattfinde. Die Situation sei als unbefriedigend bekannt. Und heute? Wie der kommissarische Bauamtschef Tobias Obert am Freitag auf Nachfrage erklärte, sei seines Wissens das Thema nicht mehr weiterverfolgt worden.

Wo die Fahrer ihre Maschinen für die Ruhezeiten abstellen können, regelt grundsätzlich die Straßenverkehrsordnung, wie Polizeisprecher Mathias Albicker auf Nachfrage erläutert. Demnach können Lastwagen außer in reinen Wohngebieten und geschlossenen Ortschaften auf Parkplätzen oder am Straßenrand parken, sofern sie dadurch beispielsweise keine Sichtbehinderung darstellen, nicht auf dem Gehweg parken und die geforderte Durchfahrtsbreite der Straße dennoch gegeben ist.

„Auf privaten Grundstücken, etwa Supermarktparkplätzen, dürfen sie nur stehen, wenn die Erlaubnis vorliegt“, so Albicker weiter. Dass sich die Fahrer größtenteils daran halten, stellt der stellvertretende Ordnungsamtsleiter von Rheinfelden, Frank Gerspach, fest. „In der Regel wird in Gewerbegebieten geparkt, Beschwerden aus Wohngebieten wurden zuletzt nicht an uns herangetragen“, so Gerspach. Grenzach-Wyhlens Ordnungsamtschef Jürgen Käuflin hat derzeit weniger mit geparkten Lastwagen zu tun, sondern mit Lastkraftwagen, die für die Anlieferung anhalten. „Es kommt durch abzufertigende Lkw im Bereich der Pforte von DSM/GP in den letzten Monaten immer wieder zu Problemen, da die Lkw den Radschutzstreifen für die Abfertigung zuparken. Hier sind wir mit den Firmenvertretern im Gespräch“, erklärt Käuflin.

Im Polizeirevierbereich Rheinfelden gebe es aus Sicht der Straßenverkehrsordnung keinen Brennpunkt. „Wo es in der Vergangenheit zu Schwierigkeiten kam, wurde regulierend eingegriffen“, so Albicker. Aber: Ein Stellplatz ist noch lange kein Rastplatz. „Diese Infrastruktur ist nicht im gleichen Maß gewachsen wie das Verkehrsaufkommen“, sagt Albicker. Und so komme es zu Konflikten mit der Nachbarschaft, etwa wenn die Fahrer ihre Notdurft verrichten oder Müll zurücklassen.

Für Ralf Vüllings sind Stellplätze für Lastwagen seit 25 Jahren ein Dauerthema. Der Bundesvorsitzende der Kraftfahrergewerkschaft beobachtet die Entwicklung, nicht zuletzt befeuert durch die Corona-Krise, mit Sorge. Dabei, so sieht es die Gewerkschaft, gebe es eigentlich eine einfache Lösung: Die Firmen, die in Gewerbe-und Industriegebieten schließlich für den Lieferverkehr sorgen, müssten dazu verpflichtet werden, Toiletten und auch Waschmöglichkeiten für die Fahrer bereitzuhalten. „Kein Gewerbegebiet mehr ohne diese Infrastruktur“, bringt es Vüllings auf den Punkt.

Kein frisches Wasser

Doch die Realität sieht anders aus – längst nicht nur in Gewerbegebieten, sondern auch entlang der Autobahnen. „Es gibt Parkplätze, auf denen 200 Lkw Platz haben, aber nur zwei Toiletten vorhanden sind.“ Aus den Hähnen komme Brauchwasser, sodass sich die Fahrer nicht waschen könnten.

Die Alternative

Um mehr Stellplätze zu schaffen, würden häufig Grünflächen versiegelt und Bäume gefällt. „Dann liegt der Fahrer bei 40 Grad in seiner Kabine.“ Zwar können die Fahrer auch Autohöfe ansteuern, die sanitäre Anlagen vorhalten. „Das kostet pro Übernachtung zwischen 15 und 20 Euro.“ Da dies von der Pauschale der Arbeitgeber nicht gedeckt werde, müsse das der Fahrer aus eigener Tasche bezahlen. „Und das bei einem Bruttolohn, der zwischen 1600 und 2400 Euro liegt.“

Die Gewerkschaft

Von der Politik erfahre die Gewerkschaft wenig Unterstützung. „Es reist dann mal ein Minister oder Abgeordneter an, der stolz einen neuen Parkplatz einweiht“, sagt Vüllings mit hörbar ironischem Unterton. Die Bundesgewerkschaft hat ihren Sitz in Duisburg, es gibt vier regionale Standorte. Vüllings kennt Süddeutschland aber gut, weil er einige Zeit im Südschwarzwald verbracht hat. Auch den Grenzübergang Rheinfelden kennt er – samt den viele Meter langen Abfertigungskolonnen beim Zoll. „Das ist auch eine Katastrophe.“