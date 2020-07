Rheinfelden vor 2 Stunden

Land bezuschusst Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Rheinfelden

OB Klaus Eberhardt konnte kürzlich die Förderzusage für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Rheinfelden in Höhe von 735.000 Euro entgegennehmen. Dabei betonte er die Wichtigkeit der Freiwilligen Feuerwehr und hob hervor, dass die Stadt trotz der angespannten finanziellen Lage an den Neubauplänen festhalten will.