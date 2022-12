Der Förderverein Kreiskrankenhaus Rheinfelden will damit ein Zeichen für Zukunft des Standortes setzen. An der Klinik gibt es nun zwei Steckdosen für E-Autos.

Rheinfelden – Der Förderverein Kreiskrankenhaus Rheinfelden übergibt eine Ladestation für E-Autos am Kreiskrankenhaus als Spende an die Kliniken im Landkreis Lörrach. Der Förderverein will damit auch ein Zeichen für die Zukunft des Standortes