Die Traditionsveranstaltung „Märkte Rheinfelden“ kommt am Samstag, 10. September, 11 Uhr bis 18 Uhr, und Sonntag, 11. September, 11 bis 18 Uhr, wieder in die Innenstadt. Der Sonntag ist verkaufsoffen – von 13 Uhr bis 18 Uhr. Der Wochenmarkt findet dazu am Samstagvormittag statt, und am Sonntag gibt es zudem einen Künstlermarkt.

Somit werden anlässlich der 100-Jahr-Feier der Stadt Rheinfelden der Gewerbeverein mit einer Leistungsschau und Veranstalter Süma Maier Veranstaltungs GmbH mit seinen Märkten die komplette Innenstadt bespielen. Bei der großen Leistungsschau in der Innenstadt präsentieren sich Unternehmen aus Rheinfelden und den Ortsteilen.

Ein weiterer Bereich wird der Markt der schönen Dinge in der Innenstadt sein. Ein Spaziergang über den Warenmarkt ist spannend – in jeder Straße und auf jedem Platz der Innenstadt herrscht buntes Markttreiben. Verschiedene Marktstände bieten Textilien, Haushaltsartikel, Schmuck und Geschenkartikel sowie Kunsthandwerk an.

Ein umfangreiches Angebot an regionalen Produkten bietet der Rheinfelder Wochenmarkt, der parallel und in gewohnter Weise am Samstag im Kastanienpark stattfinden wird.

Am Sonntag sind dann Kunsthandwerker aus Rheinfelden und den Ortsteilen im Kastanienpark zugegen. Sie präsentieren und verkaufen ihre einmaligen Werke. Ein vielseitiges Angebot von künstlerisch gefertigten Besonderheiten und handgefertigter Unikate sollen die Besucher im Kastanienpark erfreuen.

Stadtradler werden geehrt

Durch den verkaufsoffenen Sonntag (von 13 Uhr bis 18 Uhr) bietet sich den Besuchern die Möglichkeit zum Shoppen, Flanieren, Bummeln, Stöbern und Einkaufen. Darüber hinaus bietet die Gastronomie reichlich Gelegenheiten für gemütliches Beisammensein und gutes Essen, um den Abend ausklingen zu lassen. Im Anschluss werden die Stadtradler durch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt geehrt.