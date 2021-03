von Roswitha Frey

1994 wurde an der Fassade der Turnhalle des Georg-Büchner-Gymnasiums das Wandbild „Kinder haben Rechte – überall“ als Gemeinschaftswerk von 150 Schülern geschaffen. Auslöser war damals eine Aktion der Kinderhilfsorganisation „Terre des hommes“. Mittlerweile ist das riesige Wandbild verblasst, der untere Teil von Graffiti übermalt. Und ob es im Zuge der Hallensanierung erhalten werden kann, ist fraglich.

Da schon länger eine Sanierung der Sporthalle in Planung ist, stellt sich die Frage, was dann mit dem Fassadenbild passiert, das in allegorischer Form die Sonnen- und Schattenseiten aus dem Leben von Kindern zeigt. Ob es erhalten werden könne, hänge von den baulichen Maßnahmen im Zuge der Sanierung der Sporthalle ab, sagt der Schulleiter des Georg-Büchner-Gymnasiums, Volker Habermaier.

Er hat Kontakt zum Gebäudemanagement der Stadt aufgenommen. Die geplante Sanierung sei verschoben worden, ein Zeitpunkt stehe noch nicht fest. Deshalb müsse erst die Entscheidung abgewartet werden, was die notwendige Isolierung und andere bauliche Maßnahmen an der Halle für das Wandbild bedeuteten.

Der damaligen Initiatorin des Wandbild-Projekts, Theresia Wagner-Zipper, ist es ein großes Anliegen, dass dieses 27 Jahre alte, außergewöhnliche Wandgemälde, dessen Botschaft über Kinderrechte aktueller ist denn je, erhalten bleibt. Die pensionierte Sonderschullehrerin leitete damals die Rheinfelder Arbeitsgruppe von „Terre des hommes“, die inzwischen aufgelöst ist. Sie schlug vor, sich an einer Aufklärungsaktion zu beteiligen, die auf die UNO-Kinderrechtskonvention aufmerksam machen sollte.

Wagner-Zipper, damals neu in Rheinfelden, ging zu verschiedenen Schulen, um einen geeigneten Platz für die Wandmalaktion zu suchen und um das von der EU geförderte Projekt vorzustellen. „Es war als Aufklärungsprojekt über Kinderrechte gedacht, aber eben auch als Kunstprojekt“, sagt sie.

Schönes und schweres Leben von Kindern

In der unteren Bildhälfte wird die bittere Realität von Kindheit thematisiert: Da sieht man Kinder bei schwerer Arbeit in der Fabrik, im Bergwerk, beim Teppichknüpfen, Kinder, die unter der Trennung der Eltern leiden, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit ausgesetzt sind.

Im oberen Bereich entfaltet sich eine bunte, friedliche, paradiesische Traumwelt. In einer Sphäre von himmlischem Blau sieht man Kinder auf einer Schaukel, fröhlich in der Luft fliegend, auf einem roten Pferd reitend, in einem fliegenden Schiff, in dem Kinder verschiedener Nationalitäten in Harmonie beisammen sind.

„Das Bild soll darauf aufmerksam machen, dass die Rechte der Kinder in der ganzen Welt bedroht sind und geachtet werden sollen“, so Wagner-Zipper. Dieses Anliegen des Gemäldes sei nach wie vor aktuell. Das schulübergreifende Gemeinschaftserlebnis und die Mitwirkung vieler Schülerinnen und Schüler an dem Wandgemälde habe das Miteinander gefördert, sagt Wagner-Zipper: „Es war das beste Projekt meines Lebens.“ Einzelmotive aus dem Wandgemälde wurden von Terre des hommes bundesweit als Postkarten verschickt.

Dass schon im ersten Jahr nach der Einweihungsfeier die ersten Graffiti auf das Gemälde gesprüht wurden, „damit war zu rechnen“, meint Wagner-Zipper, die Sprayer-Graffiti seien auf ihre Art auch ein Ausdruck der Zeit. Inzwischen sind viele Motive im unteren Teil des Bildes durch Graffiti überdeckt. Auch sind die einst leuchtkräftigen Farben mittlerweile arg verblasst. Dennoch hofft Wagner-Zipper, dass das eindrückliche Wandbild erhalten bleibt.

Schulleiter Habermaier könnte sich vorstellen, dass das Wandgemälde im Zuge eines Kunstprojekts am Gymnasium zum Ausgangspunkt einer künstlerischen Auseinandersetzung wird. „Möglich wäre zum Beispiel, dass man kreativ damit umgeht, vielleicht Teile des Freskos, die jetzt übermalt sind, rekonstruiert.“